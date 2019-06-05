孟晚舟起诉加拿大执法机构案，法庭收到应诉文件

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孟晚舟起诉加拿大执法机构在她入境时侵犯了她的宪法权利一案有新进展。加拿大皇家骑警和边境服务局执法人员的代表已经向法院提交了应诉的文件。

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孟晚舟去年12月在温哥华机场被捕后获得假释。在3月1日加拿大司法部签发法庭审理授权书当天，孟晚舟也向不列颠·哥伦比亚省高等法院提起诉讼，状告加拿大边境服务局，皇家骑警在她于温哥华机场入关时对她有拘押，搜查等侵犯其宪法权利的行为。

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孟晚舟的律师在起诉书中说，加拿大执法人员对孟晚舟随身携带的两部手机、一部平板电脑、和一部手提电脑进行了搜查，并以此拖延时间达3个小时，等于变相拘押，不让她接触律师，导致她心理上受到折磨，引起精神焦虑。

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现在加拿大执法机构提交给法庭的辩护状说，孟是被要求提供了电话号码和几部电子设备的密码，但是边境执法人员和皇家骑警官员都没有进入打开电话或电脑的程序进行检查。

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而且美国在要求加拿大逮捕孟晚舟时，也没有要求加拿大边境官员讯问孟任何特别问题，只是向其展示引渡文件，而且执法人员也朗读了有关她拥有哪些权利的文件。

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孟晚舟引渡案的聆讯将从6月6日开始，但第一次开庭只是讨论庭审的具体日期和细节，孟晚舟不用出席。预计正式开庭将在9月之后。孟晚舟已经聘请了多名加拿大知名律师为其辩护。

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