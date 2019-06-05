诺曼底战役75周年前夕，加拿大等国领导人齐聚当年盟军出发海滩

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七十五年前的今天（6月5日），十五万来自加拿大、英国和美国的军人从英国南部城市朴茨茅斯的海滩起航，驶向法国诺曼底。星期三，当年参战国的领袖和老兵在这里举行了纪念活动。出席者中包括加拿大总理特鲁多，英国女王伊丽莎白二世，英国首相特蕾莎.梅，法国总统马克龙，美国总统特朗普和德国总理默克尔。

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英国举行了盛大的阅兵式，并以话剧的形式重现历史。盟军国领袖先后上台朗读祷告词或军人的家书。他们在发言中不仅向阵亡军人致敬，也承诺继续为保卫世界和平共同努力。

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共有1万4千多名加拿大军人参加了诺曼底战役。他们冒着德军的机枪火力冲上海滩，当天有359名士兵阵亡，715人受伤或被俘。整场战役有五千多加拿大军人阵亡。

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各国领导人明天将在诺曼底继续纪念仪式。加拿大总督帕耶特（Julie Payette）今天已经在那里的加拿大军人墓园发表讲话。

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（RCI with CP，CBC News）

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