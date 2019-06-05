每年涨1%：安大略省政府提交法案拟限制公务系统工资上涨幅度

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安大略省政府星期三（6月5日）下午向省议会提交法案，建议在今后三年内把公务系统的工资上涨幅度限制在每年1%。受此限制的人除省政府属下雇员外，还有高等院校教职员工和公立医院的医护人员，包括工会成员和非工会成员。

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这意味着今后三年他们的工资上涨幅度将低于通胀幅度。

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安大略省政府将建立一个网站进行公开咨询。执政的进步保守党认为这项举措将使公务系统薪酬和安省财政状况同步，并有助于避免裁员。实际上，这项法案的名字就叫作“Protecting a Sustainable Public Sector for Future Generations Act”，即为后人保护一个可持续性公务系统。

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安省公务系统每年的薪酬支出为大约720亿加元。省政府去年8月已经冻结了年薪十万加元以上的该系统管理人员的工资，即零涨幅。

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（RCI with CBC News， Nick Boisvert）

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