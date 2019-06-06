(CP/Sean Kilpatrick)

加拿大在法国朱诺海滩隆重纪念诺曼底战役75周年

作者 吴薇 |
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星期四 6 六月, 2019 , 暂无评论 ↓

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1944年6月6日对全世界来说都是重要的一天，也是军事史上最著名的“D日”（D-Day）。它被视为二战开始进入尾声的标志。这一天，15万盟军官兵从海上强攻法国诺曼底海滩，打响了为时77天的诺曼底战役。

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星期四（6月6日），在和其他国家的来宾一起参加纪念诺曼底战役75周年的活动之前，加法两国总理首先在加拿大军人当年登陆的朱诺海滩出席了一个专为加拿大举行的纪念仪式。这次纪念活动意义非凡，因为参加过当年战斗的军人即使健在年龄也都在90岁以上，这可能是最后一次有加拿大老兵到场的重大D-Day纪念活动。

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(CP/Sean Kilpatrick)

在他们当中有94岁的特恩布尔（Fred Turnbull）和95岁的罗默（Richard Rohmer）。75年前的今天，特恩布尔和海军战友们乘坐的登陆艇趁着涨潮驶向朱诺海滩，他记得看见海浪中漂浮着在清除水底障碍时牺牲的盟军潜水员的尸体。罗默驾驶的战斗机在他们头顶低空盘旋，为地面进攻提供掩护。

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这一天的战斗是加拿大军事史上少有的一次海陆空三军联合作战。14000多名加拿大军人投入战斗，支援和掩护他们的是110艘加拿大海军的舰船和15架加拿大空军的战斗机。

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向朱诺海滩进发的加拿大军人。(National Archives of Canada/CP)

这一天加拿大部队有359人阵亡，715人受伤或被俘。这个伤亡数字低于总参谋部事先估计的1800人，但是到诺曼底战役结束时，加军牺牲人数达到5000多人。他们中的相当一部分被葬在附近的加拿大军人墓园。

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特鲁多在今天的讲话中代表加拿大人感谢他们“为我们留下一个比他们继承到的更好的世界。”

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盟军当年并没有必胜的把握

今天我们都知道诺曼底战役是纳粹德国末日的开始。但是加拿大军事史学者库克（Tim Cook）说，当年的参战军人并不知道。把15万兵力投入一场从海上发动的进攻是有很大风险的。盟军自己的估计是胜败的几率各占一半。也就是说，这场战役有百分之五十的可能是参战军人自己的末日。

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加拿大历史学家麦克米伦（Margaret MacMillan）说，如果当年盟军战败，纳粹德国继续占领大半欧洲，我们今天会生活在一个非常不同的世界。

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加拿大总理特鲁多在朱诺海滩纪念仪式上发表讲话。(CP/Sean Kilpatrick)

盟军获胜的部分原因是德军有大约五十万兵力部署在法国北部加莱一带。这个部署可以说是盟军烟幕弹的成果。在长达一年多的秘密准备和策划中，盟军虚设番号，迷惑敌人，让德国误判盟军登陆地点。

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对盟军各国的意义不同

麦克米伦说，诺曼底战役对盟军各国的意义不完全一样。对当时被纳粹占领的法国来说，这是解放的开始。对美国来说，这是对其军队实力的检验。对加拿大来说，这场战役把来自全国各地和各个兵种的军人聚集在一起，展现出他们的作战能力和勇气。诺曼底在加拿大军事史上的重要性不亚于一战期间的维米岭。

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加拿大历史学会为纪念诺曼底战役75周年制作的“历史一分钟”视频：D-Day

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D-Day和1940年敦刻尔克大撤退是英国在二战中最引以为傲的两次战事。在英国人今天的脱欧辩论中，二战占有一个非常重要的位置。那是一个英国和欧洲大陆患难与共的时期。

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麦克米伦认为，今年的诺曼底战役纪念日将会是一个引人思考的机会。因为二战结束以来西方盟国之间的亲密合作关系现在正在受到挑战。

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美国总统特朗普出席了昨天在英国南部和今天在法国诺曼底的纪念活动。

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（RCI with CBC News, Janet Davison, Murray Brewster, The Canadian Press）

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