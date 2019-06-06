促进有色少数族裔女性就业：加拿大联邦政府拨款750万加元

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加拿大移民部长胡森 (Ahmed Hussen) 星期四（6月6日）在多伦多宣布，联邦政府将拨款750万加元，资助22个团体进行帮助有色少数族裔新移民及难民女性就业的试点项目。获得资助的团体将在今后两年中推出试点项目，制定帮助有色少数族裔女性就业和提高工作能力的措施，并试验其有效性。

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胡森说，新移民女性在就业时比其他人口群体面临更多的障碍，例如种族歧视，低薪，缺少负担得起的托幼服务及其他社会支持。联邦政府的项目不仅是为了帮助她们就业，也是为了籍此帮助她们获得尊严和归属感，让她们也能享受到性别平等。

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根据加拿大政府的数据，有色少数族裔新移民女性的薪酬和就业前景都落后于其他移民群体。

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移民的收入中位数：

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有色少数族裔新移民女性：26624加元

白人少数族裔新移民女性：30074加元

有色少数族裔新移民男性：35574加元

白人少数族裔新移民男性：42591加元

（RCI with CBC News）

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