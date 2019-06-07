(iStock)

魁省政府给家庭医生发奖金，鼓励家庭医生多接病人

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
星期五 7 六月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克政府推出了一个奖金制度，以鼓励家庭医生接纳更多的病人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府与省级家庭医生联合会（Federation of Family Physicians）合作，每年能看 750 名患者的医生将额外获得 7,500 加元的奖金，而每年能看 1000 名患者的医生则将获得 15,000 加元的奖金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

接纳弱势患者（如老年人、慢性病患者和精神病患者）的医生，奖金的数额会增加一倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC)

17.5万人没家庭医生

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省卫生部长 Danielle McCann 表示，这样做的目标是让 175,000 多名没有家庭医生的魁北克人能有家庭医生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她告诉加拿大广播公司，我认为很多家庭医生更愿意以依赖一个医学团队的方式工作，团队中的其他成员，如执业护士，应该能够承担起更多的工作，从而使医生有时间来看更多的病人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Shutterstock)

目前，家庭医生预计把 40% 的时间用于治疗住院的病人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省卫生部长说，省政府正在与医院以及专科医生进行合作，寻找能帮助家庭医生减轻一定负担，更多的接纳病人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新报酬系统

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省省长弗朗索瓦·勒格特 （François Legault）曾经批评过医生的高报酬，认为专科医生的薪酬过高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo: iStock

他说，政府正在改进医生的报酬制度，家庭医生将根据自己拥有的病人数量和提供的服务次数来得到报酬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

家庭医生联合会（Federation of Family Physicians）的主席路易斯·戈丁（Louis Godin）医生表示，他相信此举将对医生、对医生接纳患者的能力都会产生积极影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，他认为让 175,000 多人获得家庭医生的目标可以实现，但不能说百分之百。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

戈丁医生说，我们将尽最大努力来尽可能多地接纳患者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

iStock/Drouk

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Tam Tam Canada: Jour-J, Enffada et Conférence de Montréal

RCI | English

Canada to get observer status at Sahel Alliance, Trudeau promises Macron

RCI | Español

Médicos y especialistas se movilizan para mantener el acceso al aborto en Quebec

العربية | RCI

المغنّي الجزائري حَميدُو : عين على مونتريال وعين على الحَراك الشعبي

Radio-Canada.ca CBC.ca
Freeland compte sur le rôle de Cuba dans la sortie de crise au VenezuelaFeu vert à une nouvelle action collective contre la congrégation de Sainte-CroixFormule E : Plante échoue à faire invalider la poursuite en Cour d'appelGrand Prix du Canada : en coulisses avec l'équipe médicaleL’UdeM s’engage contre les violences sexuelles avec le Prix Nobel Denis MukwegeAprès les avoir baissés, le gouvernement Legault va augmenter les seuils d’immigrationMélanie Joly interpelle le gouvernement Ford au sujet de l’Université de l’Ontario françaisNouvel acte de vandalisme contre le projet de prison pour immigrants à Laval« Paternaliste » et « sexiste » : une vidéo recommande au personnel comment s’habiller à l'UQOTarifs douaniers : Washington accorde un répit à Pékin, mais pas à Mexico
Chrétien willing to visit China to talk trade and negotiate for the release of detainees - spokesmanWhat the Kyle Lowry shove tells us about tensions between NBA players and ownersIn heartbreak and euphoria, Oracle Arena has meant the world to Warriors fans'I'm deeply sorry,' says president of Winnipeg hospital after family buries wrong baby2 U.K. women assaulted in 'disgusting' homophobic bus attackCanada's oldest person, Ellen 'Dolly' Gibb, dies at 114 years oldVenezuela's exodus passes 4 million as U.S. sanctions strangle economyWATCH | Raptors, Warriors speak ahead of NBA Finals Game 4Avoid 'seduction mode,' UQO profs told in 'condescending' style video'Couldn't do anything but sit and watch': Saskatoon man recounts cruise ship's deadly collision with tour boat