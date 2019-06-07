马尔罗尼：应让这位前总理当特使去中国

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在加拿大与中国的政治和经济贸易关系不断恶化的情况下，加拿大前保守党政府总理马尔罗尼认为加拿大总理特鲁多应该任命前自由党政府总理克雷蒂安为特使前往中国化解棘手的问题。

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G20习特会仍是问号

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虽然特鲁多表示希望能够在本月底二十国集团会议期间与中国国家主席习近平举行场边会谈讨论双边问题，但中国方面是否愿意举行这样的会晤仍是个问号。

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加拿大外交界和不少政坛分析家认为，加拿大应该请克雷蒂安或马尔罗尼这样长期担任过联邦政府总理的前加拿大领导人作为特使前往中国化解双边紧张关系。

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克雷蒂安与中国关系好

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但马尔罗尼表示，虽然他与美国总统特朗普关系不错，能够在加美关系方面帮上忙，但在与中国的关系上克雷蒂安更能与中国领导人说上话，因为克雷蒂安不但在担任总理期间开创了“中加两国关系的黄金时代”（中国总理李克强语），多次率领被称为“加拿大团队”包括各省省长在内的大型商贸代表团访问中国，而且在从政坛退休后他仍然作为加拿大Dentons律师事务所的高级合伙人经常访问中国。

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此外，克雷蒂安的女婿André Desmarais是加拿大知名财团Power Corporation的副董事长和两位CEO之一，该财团已经投资中国大陆几十年，在中国政治界和经济界人脉深厚。

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马尔罗尼指出，前任国家领导人作为特使出访往往能够解决一些棘手的国际问题。比如美国前总统克林顿2009年作为特使访问朝鲜后就让两位被监禁的记者获得释放。

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RCI with Mike Blanchfield · The Canadian Press、CBC News

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