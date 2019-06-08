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YouTube开始清理纳粹分子、否认大屠杀者和白人至上主义者的视频，更新算法

作者 沈二 |
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星期六 8 六月, 2019 , 暂无评论 ↓

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YouTube今天在其官方博客上发布了一篇题为“我们正在进行消除仇恨的工作”的帖子。

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这个世界上最受欢迎的视频网站开始反击网站上的激进势力。长久以来，由于网站算法造成了激进力量膨胀，Youtube激进人群利用来作为建设视频社区的利器。

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这篇博客表示，YouTube在2018年“进行了30多次政策更新”。

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YouTube的官方博客说道，今天，我们在仇恨言论政策上又迈出了一步，禁止声称群体优越的视频。这些视频试图证明基于年龄、性别、种族、种姓、宗教、性取向或身份的歧视、隔离或排斥是合理的。例如，宣传或颂扬纳粹意识形态的视频，这种意识形态具有固有的歧视性。YouTube的官方博客继续说道，最后，我们将删除否认大量记录在案的暴力事件的内容，如大屠杀或桑迪胡克小学枪击事件。

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除了严格规则之外，YouTube还表示，它希望解决问题的核心算法元素。事实上，长期被人诟病的是，它的视频推荐，经常将用户从相对主流的视频推到最黑暗的边缘社区。

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YouTube 还表示，2019年1月在美国试行了一项系统更新，以限制对边缘内容和有害错误信息的推荐，例如宣传虚假奇迹疗法治疗严重疾病的视频，或者宣称地球是平的视频。

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我们的系统也越来越聪明地知道哪些类型的视频应该得到这种处理，我们将能够将其应用到更多的边缘视频中。YouTube播客

YouTube希望在2019年底之前将这一更新的系统推广到更多的国家。由于这一变化，这类内容从推荐中获得的浏览量在美国已经下降了50%以上。

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但是在封禁极端主义视频的同时，YouTube表示他们不想对负面言论赶尽杀绝，他们认为其中一些内容对寻求了解仇恨以打击仇恨的研究人员和非政府组织有价值，YouTube正在探索今后向研究者提供这些内容的选择。

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背景很重要，所以一些视频可以保留下来，因为它们讨论的主题像悬而未决的立法，旨在谴责或揭露仇恨，或者提供对当前事件的分析。YouTube播客

在这些大部分公众希望发生的极端视频限制和清除行动的同时，YouTube也为另一项决定受到指责。YouTube决定仇视同性恋的骚扰视频不违反其政策。

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