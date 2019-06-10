席琳·迪翁结束在拉斯维加斯的驻演，返回蒙特利尔

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在 拉斯维加斯驻演16 年，举行了 1,141 场演出后，加拿大歌星席琳·迪翁（Céline Dion）终于告别拉斯维加斯，回到自己的家乡 – 魁北克省的蒙特利尔市。

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上周六（6月8日）晚，这位超级巨星在拉斯维加斯的 Caesar’s Palace 举行了最后一场演出，并让自己的三个儿子也登台，表示对已故丈夫 René Angélil 的敬意，她演唱的歌曲中包括一首充满活力的新歌 “Flying On My Own”。

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在世界娱乐之都 – 拉斯维加斯，来自魁北克省的艺术家可谓根深蒂固。

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太阳杂技团 Cirque du Soleil 的创始人 Guy Laliberté 告诉加拿大广播公司，在过去的 15 到 20 年间，一直是她（席琳·迪翁）和我，控制着拉斯维加斯娱乐场所的大部分门票销售。

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席琳·迪翁表示，将在魁北克省度过这个夏天，然后在今年秋天开始全球巡演。

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（CBC）

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