Hudson’s Bay 的一组股东提出把公司私有化

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在加拿大零售集团 – 哈德逊湾公司（Hudson’s Bay， HBC）内，一组占 57% 股份的股东提出收购公司剩余的股份，并将 HBC 私有化。

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这组股东提出的收购价为每股 9.45 加元。

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上周五，HBC 公司的股票在收盘时为 6.37 加元，收购提议的价格比目前溢价 48%，使市场估值达到约 17 亿加元。

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星期一（6月10日）早上，在多伦多证券交易所开盘时，HBC 零售商的股价上涨 45%，至每股 9.25 加元。

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希望收购 HBC 的这组股东中包括 HBC 的执行董事长 Richard Baker，同时获得了 WeWork 的支持，WeWork 于 2017 年与 HBC 达成协议，收购了 HBC 的部分房地产。

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Richard Baker 说，我们相信 HBC 的长期潜力，但很明显，HBC 在快速变化的零售环境中面临重大挑战、风险和不确定性，我们认为最好的应对办法是把公司私有化。

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（CBC）

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