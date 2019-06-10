印度留学生打工超时面临遣返， 5万人请愿呼吁修改留学生打工政策

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近几年，加拿大接收的国际留学生急剧增加。2018年就已超过了60万，他们在加拿大生活，给大学交学费，每年为加拿大经济贡献超过80亿加元。

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其中安省接受的国际学生最多，2018年为31.6万，比2015年的不到20万增加了58%。其次是不列颠·哥伦比亚省，2018年外国留学生增加到15.5万，而2015年只有12.8万。

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就连最东部大西洋岸边的布雷顿角大学，也出现了越来越多的各国留学生。

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布雷顿角是一个位于加拿大东海岸边的岛屿，属于新斯科舍省，人口只有13万多。在该校约4千名学生中现在已有30%是国际学生。

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在加拿大留学的学生，并不都是富家子弟，他们有的需要打工。按照加拿大的政策，外国留学生在校学习期间可以申请工作许可，在校外打工，但每周在校外工作时间不能超过20小时。可有些留学生为交学费，不得不增加打工的时间。这就有被抓到的危险.

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一位在安省学院读书的22岁印度留学生就因为当卡车司机超过了工时限制，被警察抓到。这名印度留学生名叫三德胡（Jobandeep Singh Sandhu），现在正面临被遣返的命运。此事引起加拿大留学团体和媒体的关注。一个名为“移民工人联盟” （Migrant Workers Alliance）的组织公布了一份请愿书，要求取消对三德胡的驱逐令。该组织已经收集了超过50,000个签名。签名者不仅有国际学生，还有各方人士。

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怀尔逊大学本科图像分析专业的项目主任苏塔玛·戈什（Sutama Ghosh）曾经也是一名国际留学生。她认为政府应该改进在留学生打工方面的政策， “以确保这些本来就处于弱势地位的留学生不会受到更多的剥削”。她认为政府应该清楚加拿大近年来接受的外国留学生增加了多少？他们是不是都有适当的住处，如果打工是否受到了公正的对待。

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实际上，外国留学生在校外工作超过20小时的现象很普遍。已经从安省一所学院毕业的印度留学生哈斯特尔（Abhishek Hastir）说：“ 在我的同学中， 校外打工超过20小时已经不是什么新鲜事，他们都是不得已， 没有其他选择”。他给记者展示了一个学校收费的账单，一个学期三个多月就要交近万元。

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此外每月还要交几百元的房租，以及日常生活开销。所以这位学工程机械的学生必须努力打工。他当时是在一个工厂上夜班，厂方要求晚7点上班，这倒正好可以和他的上课时间错开。如果第二天是周末，他可能会干到第二天上午11点。工厂方面也知道这些外国留学生需要挣钱，就把工资降得很低， 还尽可能地让他们多干活。哈斯特尔就说，上夜班的很多都是留学生，这时候经理就把装配流水线的速度调得比白天快。根本就把我们不当人。

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“移民工人联盟”的协调员赛义德·侯桑（Syed Hussan）说：“我们已经听取了超过1,000名学生的意见，并会以请愿书的形式把这些意见交给政府”。

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留学生们提到的问题包括拿到的报酬低于最低工资，在工作场所面临性骚扰等。针对现在是毕业后才能申请移民，请愿书建议在国际学生抵达加拿大时就给予永久居民身份，以便于他们受到更好的保护。

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一位不愿意透露姓名的留学生对CBC记者说，三德胡的故事令他心里难受。他说：“我知道有不少人无法从家里获得足够的资助”。这位21岁的男生说，作为家里的独生子，来加拿大上学是他父母最大的投资。他过去每周给卡车洗车超过20小时。后来因害怕被抓就停止了，他不想冒这种被送回印度的风险。

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“移民工人联盟”提出，如果留学生愿意，应允许全职工作。这不会影响他们的学习成绩。因为“每个国际学生都知道，如果他们不好好学习，不能拿到毕业证，那早晚将不得不回去”。

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但加拿大移民部在回复的电子邮件中重申：“为外国留学生打工定出时间限制是为了确保持学习许可证的人是真正的学生”，且已经允许他们在学年之外或学校放假时全职工作。

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