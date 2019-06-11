不列颠·哥伦比亚省两位年逾九旬寿星参加跳伞，为养老村募捐

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在刚刚过去的这个周末，不列颠哥伦比亚省阿伯茨福德区的老年人护理机构塔博尔村（Tabor Village）举办了一项筹款活动。而最引人注目的是两位九旬老人从天而降。

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两位参加跳伞的老人是一男一女。 男的是95岁的亨利·马尔腾斯（Henry Martens）。女士则是当天正好过90岁生日的埃塔·赫立尔（Etta Hellyer）。两人分别搭乘两架飞机，与专业跳伞员一起从3000米高空一跃而下。

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亨利和他69岁的妻子都住在这个养老村。这已经不是他第一次冒险了。落地后他笑着说：“这真的不算啥。 我以前遇到的比着危险的事多了。人们都说猫有9条命，我就是猫的命”。

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亨利从前的职业是摄影师，所以遇到过很多危险， 诸如不小心爬进母熊的巢穴，滑雪时遇到雪崩，还曾与持刀的攻击者搏斗。

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在飞机起飞前几分钟，记者问他问什么要冒险。他回答说：“我只想看到美丽的世界。我喜欢那种快感。我要等活到100岁时，再来一次”。他还说拥有正确的态度并保持活跃对于享受生活至关重要。

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埃塔女士的情况有些不同。 她并不是一个细化冒险的人。这位退休的精神科护士说：“我这辈子干的最冒险的事可能就是生了六个孩子”。她并不住在养老村，但她也想为老年人护理机构筹集资金，她认为兴许有一天她的生命会在那里结束。

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她从一年前就开始期待着这次跳伞。但去年摔断了腿，所以她比较紧张。 但她说并不害怕。“随着年龄的增长，我认为不再会对这些事情感到害怕。何况人人都说跳出飞机时是多么美丽。我也想看看这个美丽的世界”。埃塔的女儿凯西（Cathy）说，她为自己的妈妈感到骄傲。因为她打破了有关老年人能做什么和不能做什么的刻板印象。

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来自两个家庭的四代人都在现场观看了曾祖父母的跳伞壮举。

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