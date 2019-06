新调查：90% 加拿大人被假新闻骗过

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一项新的全球调查表明,人们对 Facebook 和 Twitter 等社交媒体的怀疑态度正在削减互联网的被信任程度。

这一调查由加拿大位于安大略省滑铁卢市的国际治理创新中心(Centre for International Governance Innovation,CIGI)委托民意调查公司益普索 Ipsos 进行,互联网协会 (Internet Society)和联合国贸易和发展会议(United Nations Conference on Trade and Development)也是合作伙伴,调查范围涵括北美、拉丁美洲、欧洲、中东和亚太地区 25 个国家的 25,000 多名互联网用户。

1/4 的人不信任互联网

在参加调查的人中, 有四分之一的人表示不信任互联网,主要原因是对社交媒体、政府和搜索引擎缺乏信心。

上述调查显示,对网络日益增长的不信任,导致人们在网络空间中更少披露信息,对网站更有选择,而且减少在网上购买东西。

在表示不信任互联网的人中,81% 的人把网络犯罪作为不信任网络的理由,75% 的人归罪于社交媒体平台,66% 的人提到外国政府和政府,65% 指责谷歌等搜索引擎破坏了他们对互联网的信任。

社交媒体与假新闻

这项调查发现,在加拿大,89% 的人认为社交媒体是导致互联网不被信任的主要原因。

接受调查的受访者中,有近 90%的人表示,他们至少曾经被假新闻愚弄过一次。

加拿大人把 Facebook 列为假新闻的最多来源,其次是 Twitter。

10% 的 Twitter 用户和 9% 的 Facebook 用户告诉研究人员,由于假新闻泛滥,他们在去年关闭了自己的Twitter 或 Facebook帐户。

另外,加拿大人责怪社交媒体公司导致他们不信任媒体的人数比例,也从 2018 年的 81%上升至 2019 年的 89%。

调查还发现,加拿大人比一年前更担心自己在网上的隐私,76% 的人表示担心自己的网上隐私, 比去年的 48%大大增多。

支持打击假新闻

在这项调查中,大多数互联网用户表示,支持政府和公司采取打击假新闻的行动,从社交媒体和视频共享平台上删除含虚假内容的帖子、视频和帐户。

加拿大联邦政府已经反复表达对社交媒体平台一些行为的担忧,特别是社交媒体在发布有关暴力极端主义和剥削儿童方面危险内容上所起的作用。

加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔 (Ralph Goodale )本周一(6月10日)在华盛顿与美国代理国土安全部部长凯文·麦卡伦南 (Kevin McAleenan)讨论了这个问题。

古德尔在会后接受采访时说,我们和美国人都完全同意,需要开发技术来最大程度地删除那些带有攻击性的内容,而且,从一开头就应尽可能地防止这些内容被发布。

他指出,社交媒体公司使用复杂的算法来操纵和使用他们平台上使用者的个人信息。

古德尔说:

那些算法需要增加透明度,这些是公司赚取利润的商业模式,但也是吸引人们走上一条非常黑暗和危险的道路的工具。

这一调查于2018年12月21日至今年2月10日期间进行,误差范围为正负 3.1% 到3.5%。

(Jim Bronskill /The Canadian Press,Elizabeth Thompson / CBC)

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

