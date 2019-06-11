魁北克省男子因散播针对穆斯林的仇恨言论被判30天监禁

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家住蒙特利尔市北郊的49岁男子皮埃尔.迪翁（Pierre Dion）星期二（6月11日）在魁北克省法院被判处30天监禁。他被指控在社交媒体上煽动仇恨。

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迪翁今年1月份先后上传两段视频，其主要内容是赞美魁北克城清真寺枪击案凶手比索奈特（Alain Bissonnette），并呼吁加拿大人赶走穆斯林。他还指责社交媒体侵犯他的言论自由。迪翁过去也曾多次发表反移民言论和指责反法西斯人士的言论，并组织反移民游行。

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2017年1月29日，比索奈特闯进魁北克城清真寺，开枪打死6人，打伤5人。他被判处无期徒刑，40年不得申请保释。

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迪翁案的主审法官加尔诺（Gilles Garneau）说，迪翁的言论充满了偏见，毫无疑问是在煽动仇恨。

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迪翁的辩护律师建议的刑罚是守行为一年半，限制上网和向穆斯林协会捐款1500加元。法官决定判处他入狱30天，但可以间歇性服刑，从6月21日起每周服刑一天。

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（RCI avec Radio-Canada, Geneviève Garon, CP）

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