(Rafferty Baker/CBC)

温哥华出台加拿大最全面的保护租房者政策条例

作者 亚明 |
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2019年6月12日（星期三） 10:27
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温哥华市议会星期二讨论通过了保护租房者的新条例。市长肯尼迪·斯图尔特（Kennedy Stewart） 说，这个条例的目的是为那些因房东维修房屋等原因失去住所的人提供保护，并称这是到目前为止，在加拿大最慷慨、最全面的保护租客的措施。

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这个名为“租房者搬迁及保护政策”将保护那些被强行要求搬出住处的租客。温哥华目前仍是加拿大房地产最贵的城市。suiran近年来省市两级政府出台了一系列措施为房地产市场降温，包括实行外国买家税，征收房屋空置税等。但可供出租的房屋仍然很紧张。

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温哥华租客团体抗议房东以装修为名逼走长期租户，以便提高租金 (Submitted by Paula Fletcher’s office/CBC)

温哥华市政府的声明中说，新的保护措施包括要求房东在中断租约时，要把发给租房者的补贴增加一倍。 具体来说，如果租客在所租的公寓里住了一年以上，五年以下，那房东要支付相当于四个月租金的搬迁费；如果超过20年的租客，房东在要求其搬走时，要支付相当于12个月租金的搬迁费。而对那些急需找到住所的人，诸如长者、残疾人、以及低收入者，市政府将帮助他们尽快找到住所。此外，还要求房东要提早通知租客有关房屋需要装修或房产将要出售的信息。

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此前，温哥华政府已经就这一条例在社会上进行了4个月的咨询和讨论。所有利益相关方都有参与，包括租房权益团体、房地产行业、省业主协会等。

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温哥华市政府还计划成立一个专门的“租房事务办公室”，为租客提供服务，同时协调市议会和非营利住房团体之间的关系。

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