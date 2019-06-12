(Facebook)

加拿大两名妇女在加纳被绑架后获救

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
2019年6月12日（星期三） 15:29
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本月早些时候在加纳被绑架的两名加拿大妇女于星期三（6月12日）获救。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加纳新闻部表示，于周三早些时候在位于中南部的 Ashanti 地区进行了营救行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府在给加拿大广播公司的一封电子邮件中确认了两名加拿大妇女获救的消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

之后，非政府组织 Youth Challenge International 公布了这两名妇女的名字，她们是 Lauren Tilley 和 Bailey Chitty。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo: Facebook

新不伦瑞克大学的学生

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，Lauren Tilley 和 Bailey Chitty 年龄分别为19 岁和 20 岁，她们是新不伦瑞克大学的学生，前往加纳是给非政府组织 Youth Challenge International 做志愿者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

6月4日晚上，她们在首都 Accra 的 Kumasi 地区高尔夫俱乐部 Kumasi Royal Golf Club遭到绑架。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三，非政府组织 Youth Challenge International 在新闻发布会上表示，目前这两名妇女都处在安全中，受到加纳警察和政府的保护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该组织还说，Bailey和Lauren正在接受专业人士的情感和心理支持，医学检查报告显示她们没有受伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC)

加拿大全球事务部 （Global Affairs Canada ）发言人 Guillaume Bérubé 在电子邮件中说，由于 ”隐私法“ 的规定，以及对这两位加拿大人的尊重，不会披露更多的信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大全球事务部还表示，加拿大的领事官员也在为这两位妇女及其家人提供协助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

凌晨营救

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在周三的新闻发布会上，加纳新闻部长 Kojo Oppong Nkrumah 就营救行动向记者们提供了更多细节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，加纳的保安部队在当地时间周三早上5点之前包围了两名人质被关押的地点，凌晨5点15分，保安人员进行了营救行动，逮捕了 5 名加纳人和 3 名尼日利亚人，其中一名嫌犯受了轻伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Nkrumah 说，目前正在进行审讯程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还表示，加纳政府没有跟劫持人质者讨论或支付赎金，也没有外国人参与营救行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加纳信息部长 Kojo Oppong krumah(Kweku Obeng/Reuters)

加拿大大西洋沿岸对绑架做出反应

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大大西洋沿岸，在 Lauren Tilley 和 Bailey Chitty 获救的消息出来后，很多人松了一口气。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在新不伦瑞克省的省议会，绿党领袖大卫·库恩 （David Coon ）情绪激动，祝贺加纳官员为救出这两名妇女所做的努力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司（CBC News）也要求采访新不伦瑞克大学（University of New Brunswick ），但大学表示不会就这一绑架事件发表评论。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

大学发言人Natasha Ashfield在电子邮件的声明中说:

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

大学不会公开发布有关此事的任何评论，我们要求我们的社区也这样做，我们非常高兴看到两名学生成功获救，但我们需要尊重学生及其家人的隐私。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加纳打击绑架行动

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大妇女被绑架，是一个月内在 Kumasi 地区发生的第二起外国人被绑架事件。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

早些时候一名印度公民也被绑架，并被救出。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加纳总统发誓要严厉打击绑架活动，以确保加纳对旅游者是安全的。

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La colombe et le corbeau, premier roman de Maria Christina Jiménez

RCI | English

Ocean warming may reduce sea life by 17%, study finds

RCI | Español

El problema de la escasez de médicos geriatras en la provincia de Quebec

العربية | RCI

هل السودان في بداية تسوية فعلية لأزمته أم أن ما يشهده حالياً هو مجرد هدنة؟