加拿大首都渥太华的人口达到 100万人

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加拿大首都渥太华市的人口即将达到 1 百万人。

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加拿大广播公司报道说，渥太华市长吉姆·沃森（Jim Watson）于周二（6月11日）宣布，渥太华市将在本周五 （6月14日）正式加入 “百万人口城市俱乐部”。

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他说，这个星期五将标志着渥太华的人口从 6 位数跃升到 7 位数，这是具有象征意义的，届时市政府将举行一个庆祝仪式。

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吉姆·沃森在推特中写道：

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渥太华市正在接近有100万居民！ 我期待着与市议会的同事和社区成员们一起庆祝这个激动人心的里程碑时刻，本周五上午 11 点市政厅将举行特别仪式，欢迎大家来和我们一起庆祝。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近年来渥太华的人口直线上升，市政厅的官员说，45% 的人口增长要归因于移民的增加，本地人口的出生仅占 15%。

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（CBC，Radio Canada）

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