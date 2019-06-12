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我们的大脑为什么偏爱假新闻？

作者 吴薇 |
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2019年6月12日（星期三） 15:57
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本星期公布的一项Ipsos民调显示，90%的加拿大人都相信过假新闻。许多受访人为此指责互联网和社交媒体造成假新闻泛滥。但是一些心理学家和认知科学专家指出，假新闻被当成真事，我们的大脑也有很大责任。人类在进化过程中形成的某些认知特点和认知偏差，古时候曾帮助我们的祖先在险恶环境中生存下来，但是在现代社会里却成为假新闻的内应。

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确认偏差：我们愿意确认已有的想法

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加拿大温尼伯大学和美国伊利诺斯大学的研究人员做过一项试验，让参与者选择阅读和自己观点一致的或相反的资料。选择阅读观点相反资料的参与者可以获得一点奖金。但即使在这种“物质刺激”下，大部分参与者还是更愿意读和自己观点一致的文章。加利福尼亚大学的研究人员则发现，大脑在处理已知信息时会释放出更多的多巴胺来奖励我们。

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纽约巴纳德学院的心理学家布罗塞顿（Robert Brotherton）在接受Radio-Canada记者Bouchra Ouatik采访时说，世界太过复杂。大脑需要不断处理含义不明的信息。确认偏差可以帮助它删繁就简。

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他还说，我们的观点一旦形成，就不容易接受自己是错的，遇到驳斥或相反证据时反应会很情绪化。这是因为，在我们的脑子里，这不仅是捍卫我们的观点，而是捍卫我们的身份认同。

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在白宫出示美国前总统奥巴马的出生证后，仍有许多人相信他出生在国外。（Brendan Smialowski/Getty Images)

大脑爱走捷径，记忆有漏洞

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我们的大脑更愿意根据本能和记忆，而不是根据分析推理来判断信息的真伪。我们在看到熟悉的信息时会比较愿意相信它是真的，专家们称之为虚幻真实效应。

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这种效应甚至反应在我们的潜意识里。研究人员在试验中发现，参与者更愿意相信过去见过的新闻，即使他们并不记得读过这条新闻，即使他们在第一次读到这条新闻的同时也读到这是一条假新闻的说明。

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所以重复一千遍的谎言会变成真理，即使没有证据。

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害怕危险

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法国让-尼克研究所的认知科学专家梅西埃（Hugo Mercier）说，对我们的祖先来说，宁肯在没有危险的时候认为有危险，也不能身处险境而不自知。这种求生之道放在今天，就是格外注意预言危险的新闻，例如某种食物被病菌污染了，或是城里的犯罪率增加了。

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麻省理工学院的研究人员对2006年到2017年期间的12万6千多条推文进行了分析。他们发现假新闻会引起恐惧，厌恶和吃惊，它们的传播比引起悲哀、快乐或增加信心的真新闻更广更快。

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此外让人相信假新闻的心理和认知特征还有坚信事件背后必有原因，高估自己的知识，需要集体的接纳，害怕异族等。

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研究人员发现，那些最不了解自闭症的人，反而最相信自己比医生都知道的多，从而也最反对给孩子打疫苗。( Brendan Hoffman/Getty Images)

如何提高对假新闻的免疫力？

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梅西埃说，人类不可能摆脱这些认知特征，况且它们当中的大部分对我们是有益的。但是我们可以提高自己对假新闻的免疫力。

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例如，我们可以经常和观点不同的人交往。接触相反的观点还有助于培养“智识谦逊”，即看到自己的局限，承认自己的错误。心理学家马克.利里（Mark Leary）说，那些对自己的智识水平最谦逊的人在接收信息时也是最有批判考证精神的。

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里贾纳大学的心理学教授宾尼库克（Gordon Pennycook）认为，如果愿意花点时间分析和思考的话，大部分人实际上是能够认清假新闻的。

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但是他也承认，分析思考能力应该尽早培养，中学教育就应该开始训练学生掌握批判性思考的工具。

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（RCI avec Radio-Canada, Bouchra Ouatik）

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