阿尔伯塔一个县在野生动物保护区修公路被联邦政府罚款30万

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加拿大环境部周二发布消息称，阿尔伯塔省的阿萨巴斯卡县因在公路建设中违反了加拿大野生动植物保护法，被罚款30万加元。

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阿尔伯塔省内沿洛基山脉有很多国家公园，例如最有名的班芙国家公园、贾斯珀国家公园等，此外还有一些野生动物保护区。

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在省会埃德蒙顿北部140公里处的阿萨巴斯卡县（Athabasca），就有一个名为米努克（Meanook）的国家野生动物保护区。

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联邦环境部官员在2017年9月视察该地区时发现，阿萨巴斯卡县在2017年8月24日至9月27日期间进行“工业活动”时，损坏了保护区内2.5公顷的土地：树木被砍伐和焚烧，植被和土壤被移除，围栏、标牌和用于科研的设备受到破坏。

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该县针对这一投诉解释说，那是一个与国家野生动物区毗邻的乡镇道路建设项目，旨在改善道路基础，改善排水，以减轻洪水灾害，改善游客的视野和安全”。

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但加拿大环境部认为，位于阿萨巴斯卡西南17公里处占地530英亩的米努克国家野生动物保护区应该得到完全的保护。它是各种北方鸣禽物种和大型哺乳动物如驼鹿、土狼、鹿和黑熊的栖息地，联邦法律禁止所有可能干扰野生动物的活动。

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30万加元的罚款将交给加拿大政府的环境损害赔偿基金。

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