四十三万私企职位需要人：加拿大劳动力短缺严重

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根据加拿大独立企业联合会（CFIB）刚刚公布的数据，加拿大全国今年第一季度有43万4千多个私营企业工作岗位需要人 。其中有12万个职位在魁北克省，显示该省的劳动力短缺问题是各省中最严重的。

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联合会全国调研部负责人西蒙.戈德罗（Simon Gaudreault）在接受Radio-Canada采访时说，小企业的处境更加艰难，有一人离职都会给业主造成很大困扰。魁北克省的私营企业有一半的雇员在五人以下。

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缺人的公司不得不靠提高工资来吸引应聘者。戈德罗说，在有至少一个空缺职位的公司，工资涨幅可以超过2%，而在不缺人的公司是1.3%。

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魁省企业界人士说，有些公司不得不拒绝订单，甚至完全关门。服务质量也在下降。面对这种情况，加拿大独立企业联合会呼吁提供更多培训，吸引移民并采取措施挽留老年员工。

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（RCI avec Radio-Canada, Alain Rochefort, Pascal Poinlane）

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