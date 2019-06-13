温哥华中领馆前集会支持香港民众抗议“遣返立法”

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连日来，香港民众的大规模抗议行动已经引起世界范围的反响。包括加拿大在内的38个国家发表声明表示关注。

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就在香港民众游行反对将嫌犯引渡到大陆的同时，加拿大的温哥华与多伦多也有数千人集会支持香港的抗议活动。大温哥华地区有约11万香港移民，因此那里的集会规模也比较大。

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记者采访了其中一位名叫Ivy Lee的女士，她在36年前从香港移民到加拿大。她参加了在中领馆前的集会抗议，表达对香港前途的担忧。

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李女士说，香港的很多人其实都是在1949年中国被共产党接管时逃出来的。后来从新闻中以及仍在大陆的亲朋好友处了解到中国的文化大革命和八九年的天安门屠杀，进一步加剧了对共产党的恐惧和对北京政府的不信任，而且已经根深蒂固。

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在1997年北京从英国手中接管香港时，就出现了第一批港人移民潮。留在香港的人虽也担心，但联合声明说会保留香港的制度50年不变，这给了他们一点希望。

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李女士说，当1989年发生天安门广场大屠杀时，香港人感到震惊。“这种野蛮行为使他们感到害怕，更担心会失去已有的生活方式，特别是言论自由”。因此又出现了第二次移民潮”。

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李女士说，她和丈夫在1993年离开香港，先到美国学习，毕业后考虑再三，也没有回香港，因为不能确定那里今后是不是安全。最后选择了移民到加拿大。

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李女士说： “我非常担心失去自由。包括在英国统治香港时享有的所有公民自由。其实大多数香港人都在担心香港的未来，因为不知道会发生什么事情”。

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另一位参加集会的男士说，虽然港府迫于民众的压力，同意暂缓在立法会讨论“遣返条例”， 但从目前北京政府的一系列所作所为来看，他们已经不想遵守一国两制的承诺，公开说“中英联合声明已经是历史的产物”，肯定会进一步加紧对香港的控制。

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