闭门羹：李克强拒绝与特鲁多通电话

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加拿大广播公司报道说，2019年初加拿大自由党政府总理特鲁多曾经想与中国总理李克强通电话，以尝试解决两位加拿大人Michael Spavor和Michael Kovrig被中国司法当局监禁的问题、并要求中国方面宽大处理因贩毒罪面临死刑的加拿大公民Schellenberg。

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虽然特鲁多的高级助手为特鲁多准备了与李克强电话会谈的要点并与中国方面进行了接触，但加拿大自由党政府让加中两国总理通电话的建议被中国方面漠视并拒绝。

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在去年12月1日中国华为公司首席财务官孟晚舟在加拿大温哥华机场转机时被加拿大警方应美国司法机关的要求拘捕后，中国采取了监禁加拿大公民、限制加拿大大宗商品进入中国市场等报复措施，中加两国关系在过去几个月中日益紧张。

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加拿大联邦议会反对党保守党近几个月多次抨击特鲁多在缓和加拿大与中国关系方面毫无作为；保守党副领袖Lisa Raitt在媒体报道了中国领导人拒绝与特鲁多通电话的消息后表示，特鲁多连个电话都要不通，说明在世界舞台上中国领导人没有把特鲁多当回事。

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RCI with Philip Ling, Katie Simpson · CBC News

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