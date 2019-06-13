是时候在加拿大实行全民药保了：顾问委员会主席接受采访

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在经过一年多的咨询和调研后，加拿大全国药保顾问委员会星期三提交了最终报告。报告建议分两个阶段建立一个涵盖全体国民、单一支付的处方药公共保险制度，从2022年元旦开始报销最常用的处方药，2027年元旦起扩大到其余处方药。委员会主席霍斯金斯（Eric Hoskins）在提交报告的当天接受了CBC广播节目The House的采访。

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他说，全民药保不应再拖了。过去五十年来，所有的专家调研报告都做出了同样的建议。和五十年前相比，今天的药物可以给患者的生活带来更大的改变，但同时也更加昂贵。在实行全民医疗保险的国家当中，只有加拿大没有相应的处方药全民保险制度。霍斯金斯认为，这是加拿大的人均药费在发达国家中位居第三（仅次于美国和瑞士）的原因之一，也是五分之一加拿大人不按医生处方吃药的原因之一。

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报告预计处方药全民保险制度每年需耗资150亿加元

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这是一个庞大的数字，无怪乎各种专家委员会呼吁了半个世纪，加拿大的全民药保仍是纸上计划。但是霍斯金斯说，实际上全民药保将会减少加拿大人的处方药支出。具体说来，平均每个家庭每年可节省350加元。向员工提供药保的企业平均每年可在每个员工身上节省750加元。另外，患者遵医嘱按时按量服药将减少疾病复发和急诊，由此每年给医疗保险节省50亿加元。

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一个由加拿大各党议员组成的健康委员会去年也建议实行处方药全民保险。该委员会的主席比尔.凯西（Bill Casey）说，加拿大全国有大约八十个不同的药保计划，各有各的规定和涵盖范围。同一种药在不同的药保计划里价格也不一样。他提交的报告估计，实行统一的药保计划可以把每年的处方药支出减少42亿加元。

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以2015年为例，根据加拿大议会预算办公室的数据和计算，加拿大在这一年的处方药支出大约为285亿加元。如果实行全民药保的话，这笔支出中有246亿加元会由该计划来付。但是实行全民药保带来的药价变化和减少浪费可以把这个数目减少到204亿。

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众议院委员会去年在报告中提出了两个计划供政府选择，一个是实行处方药全民药保，一个是改革现有体系，缩小公共和私人保险计划之间的差别，扩大保险范围。委员会建议的选择是第一个。

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正逢大选年，那就好好讨论一下这个问题

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再过几个月就要举行联邦大选。全国顾问委员会的这份报告在此时出台，势必会成为各党候选人在竞选中避不开的话题。霍斯金斯说，在各党努力争取选民支持的时候讨论这个问题是最好的时机，因为它非常重要，应该引起这样的注意。

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反对党已经对报告发表了意见。保守党领袖希尔（Andrew Scheer）直接表示信不过自由党政府和曾经担任过安省自由党政府卫生部长的霍斯金斯。新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）则指出，这份报告是对该党在竞选纲领中提出的药保计划的支持。而自由党本身的计划还差得很远。

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新民主党提出让每个加拿大家庭平均每年节省550加元的处方药支出。

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自由党政府已经在今年的春季预算报告中承诺建立一个全国药品管理机构，该机构将负责提出一份常用处方药清单，并和各省就药价问题进行沟通。

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但是自由党显然还没有一个确定的计划。财长莫诺（Bill Morneau）当时表示，缩小各种现有药保计划之间的差别也许是一个更好的选择。卫生部长珀蒂帕-泰勒（Ginette Petitpas Taylor）昨天说，她将认真考虑顾问委员会的建议，并和各省卫生部门讨论下一步的措施。

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（RCI with CBC News, The House，Chris Hall，Peter Zimonjic）

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