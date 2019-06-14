加拿大把 6 月定为菲律宾传统文化月

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今年的 6 月份是加拿大的第一个 “菲律宾传统文化月”（Filipino Heritage Month）。

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加拿大的菲律宾人有了一个属于自己的 “月份”。

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加拿大广播公司报道说，去年10 月，众议院一致通过了第 155 号议案，正式确定每年 6 月为 “菲律宾传统文化月”（Filipino Heritage Month）。

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在 6 月来临之际，加拿大的菲律宾艺术与文化促进会（PATAC）和摄影师 Christian Ryan Panganiban 联合举办展览，展出了加拿大 23 名菲律宾裔的人物肖像，其中包括加拿大广播公司在多伦多的的主持人 Marivel Taruc。

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Marivel Taruc 在1974年与父母和妹妹一起从菲律宾来到加拿大，她从小看加拿大广播公司 CBC 的新闻，并梦想有一天能在 CBC 工作。

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现在， Marivel 已经在加拿大广播公司工作了 25 年，多次获奖，她是 CBC 新闻部的第一位菲律宾裔记者。

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超过 85 万人

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加拿大有菲律宾裔人口超过 85万人，这是目前加拿大发展最快的社区之一。

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仅在大多伦多地区就有 28万名菲律宾人。

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（CBC）

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