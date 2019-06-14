特鲁多求亚非国家发送百万移民是假消息

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在虚假新闻盛行的时代，加拿大总理特鲁多和加拿大也成了牺牲品。

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CBTV网站今年4月份发表的一篇标题为“加拿大总理求尼日利亚总统向加拿大发送一百万移民”的虚假新闻。这条虚假新闻也在WhatsApp社交媒体尼日利亚社群中疯传。

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加拿大驻尼日利亚的使领馆不得不在推特上发文，呼吁尼日利亚民众不要受这样虚假新闻的愚弄。

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CBTV网站上还出现加拿大求其他亚洲和非洲国家领导人向加拿大提供百万移民的虚假新闻，这些虚假新闻只是把尼日利亚和尼日利亚总统Muhammadu Buhari的名字换成其他亚非国家和该国领导人的名字发表而已。比如菲律宾，赞比亚、津巴布韦、利比里亚、巴基斯坦、肯尼亚、加纳和乌干达。

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网上流传的来自CBTV网站和其姐妹网站City News的另一条虚假新闻是，加拿大总理特鲁多下令联邦议会批准对来自若干亚洲和非洲国家的公民给予免签证的待遇，比如斐济、斯里兰卡、南非、冈比亚等国家。

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CBTV和City News网站都在今年4月份出现，似乎由同一组人士管理。

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加拿大联邦政府移民、难民和公民事务部表示，已经注意到网上流传的这些虚假新闻，并很快采取了在社交媒体上发布正确信息的措施以正视听。

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这些网上流传的加拿大求亚州、非州发展中国家向加拿大提供百万移民的消息虽然是虚假的，但这一百万移民的数字似乎与加拿大联邦政府公布的要在2018、2019和2020年三年的时间里接收98万移民的数字有关。

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RCI with Bouchra Ouatik, Jeff Yates · CBC News

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