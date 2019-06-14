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新调查：83% 的加拿大人在财务问题上有压力

作者 黎黎 |
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2019年6月14日（星期五） 14:54
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尽管近来加拿大的就业机会不断增加，失业率达到40多年来最低，但根据一项民意调查，多达  83%  的加拿大雇员感到自己在钱的问题上经常有压力。

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美国生产人力资源软件的公司 Ceridian 委托汉诺威研究中心（Hanover Research）进行了一个网上调查，调查人员向 909 名加拿大人和 982 名美国人询问了他们有关工作薪酬的问题。

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Ceridian 公司负责美国和加拿大人力资源事务的主管丽萨·斯特林（Lisa Sterling）表示，这么多（83%）的加拿大雇员感到财务上的压力让人担忧，说明雇主的薪酬提高不够。

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薪酬与付出

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Lisa Sterling (Ceridian)

丽萨·斯特林说，Ceridian 公司通过早期的研究发现，雇员的薪酬与他们的工作感受紧密相关。

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她说，如果员工认为自己的薪酬不公平，没有得到合适的报酬，员工就会对公司不上心，不愿付出努力，这对企业的生产力来说显然是个坏消息。

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而那些认为自己得到了公平报酬的员工，往往会更觉得工作有意义，也更愿意为公司付出。

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她说，这些员工更有可能与同龄的同事之间建立紧密的关系，从而他们在工作时也更有动力。

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雇用的方式变了”

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对于工作与财务上的压力，加拿大哈利法克斯市达尔豪斯大学（Dalhousie University）的经济与商业教授艾迪·吴（Eddy Ng）有另外一种看法。

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Eddy Ng (Dalhousie University)

他表示， “经济的结构性转变”  导致 “高质量就业” 短缺 ，这指的是那些永久性的全职工作越来越少，从而使很多员工总是在担心自己会丢掉工作，因此精神压力加大。

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他说：

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尽管加拿大经济创造了创纪录的就业增长，但这些新增的就业机会并不是过去二三十年来人们习以为常的 “优质工作”。的确，企业在蓬勃发展，雇主正在招聘，但现在的雇佣方式已经截然不同了。

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大公司vs小公司

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另外，公司的规模与员工的报酬之间也有着紧密关系。

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渥太华劳工市场信息委员会（Labour Market Information Council ）的研究主任、经济学家托尼·波恩（Tony Bonen）说，不同行业和地区，不同的公司规模，提升工资的幅度差异很大

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他说，不是每个人都能在一个大公司工作，事实上，40% 的加拿大人在人数少于100人的小公司工作，这些小公司的薪酬低于大公司。

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工资增长应为 3%-4%

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但经济学家托尼·波恩同时表示，现在的失业率这么低，加拿大人的工资增长缓慢，有点不正常。

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他说，通常，[低失业率] 代表劳动力市场非常紧张，这意味着工人短缺或特定技能的短缺，在这种情况下，工资会相应增加快一些。

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他说，最近的工资数据显示加拿大人的工资平均增长了 2.8%，比通货膨胀率要高一点，但低于经济学家的预期。

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经济学家们预测，在劳动力市场紧张、通货膨胀率大约 2% 的经济环境中，人们的工资增长率应该在 3% 至 4% 之间。

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女性薪酬低

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上述调查还发现，女性对工资的满意度较低，只有不到三分之二的女性受访者表示，觉得自己的薪酬和男性一样多。

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协助妇女就业的组织 Tellent 的创始人詹妮弗·哈格里夫斯（Jennifer Hargreaves）表示，造成这种现象的部分原因是妇女的 “母亲特性”，她说，家庭的需求往往迫使女性不是吧薪酬放在第一位，而是优先考虑具有灵活性的工作。

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员工是 “资产”

Ceridian 公司负责美国和加拿大人力资源事务的主管丽萨·斯特林（Lisa Sterling）斯特林最后表示，导致工资增长缓慢的一个原因是公司如何看待员工。

她说：

大多数公司现在仍然把员工看作为 “成本”，但实际上公司应该把人视为投资，而且是公司最重要的投资之一。

（Brandie Weikle / CBC）

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