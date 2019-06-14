多伦多猛龙队拿下 NBA 冠军，全国球迷发疯

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多伦多猛龙队（Raptors ）在周四 （6月13日）晚上创造了历史，在NBA总决赛第 6 场获胜，成为第一个赢得 NBA 总冠军的加拿大球队。

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在多伦多市中心，球迷们进行了疯狂庆祝，人们爬上公交车顶，攀登到红绿灯杆上，发泄激动。

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加拿大广播公司报道说，多伦多市中心的庆祝活动一直延续到周五（6月14日）凌晨。

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周五凌晨4:15左右， 在市中心 Yonge-Dundas 广场附近发生一起枪击案，造成 1 人受伤，警方逮捕了 7人，包括涉嫌枪手。

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警方说，受伤者被送往医院接受抢救，有生命危险。

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蒙特利尔也发疯

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除多伦多外，加拿大的其他一些城市也举行了户外看决赛活动，之后是大规模庆祝。

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蒙特利尔市为看这场决赛而封闭了市中心的两个街区，成千上万的蒙特利尔人穿着组织者发放的 “ Oui the North” 红色 T恤，冒着雨在户外观看，然后也是整夜庆祝。

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加拿大广播公司报道说，直到凌晨 1 点，大批的球迷还集中在市中心 Ste-Catherine 街一带附近。

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蒙特利尔市警方表示，有些人爬上汽车，向警察投掷石块和烟花。

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警方发言人 Manuel Couture 说，警察对人群使用了催泪瓦斯，但没有逮捕任何人。

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（CBC，Radio-Canada）

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