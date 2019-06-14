加拿大移民部在全国11个中小城市进行移民试点项目

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加拿大政府在五个省选出十一个中小城市及地区，进行一项为偏远地区和北方地区吸引新移民的试点项目。这些地区因年轻人外流和生育率下降等原因面临劳动力短缺的问题，但是大部分新移民来到加拿大后选择大城市定居。

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移民部长胡森（Ahmed Hussen）星期五（6月14日）在安大略省苏圣玛丽市召开新闻发布会。他表示，吸引和留住掌握紧缺技能的新移民对偏远地区和北方地区的经济发展至关重要。在加东省份实行的同类项目已经对新移民和当地都产生了很好的效果。

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联邦政府将和当地市政当局合作，选出最适合各地需要的移民申请人。最早一批新移民预计明年抵达。

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这十一个城市和地区分别位于安大略省，BC省，阿尔伯塔省，曼尼托巴省和萨斯喀彻温省。其余五省中，魁北克省有自己的经济移民遴选系统，加东四省已有同类试点项目。

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新移民项目试点城市及地区：

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安大略省：

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Thunder Bay

Sault Ste. Marie

Sudbury

Timmins

North Bay

BC省：

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West Kootenay（地区）

Vernon

曼尼托巴省：

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Gretna-Rhineland-Altona-Plum Coulee

Brandon

萨斯喀彻温省：

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Moose Jaw

阿尔伯塔省：

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Claresholm

（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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