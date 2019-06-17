魁北克省政府通过 21号法案，禁公职人员戴宗教标志

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在刚过去的这个周末，魁北克省议会经过了马拉松式的漫长辩论，通过了由省政府提交的 21号法案 （Bill 21）。

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这项法案也被称为 “世俗法案”，自魁省政府提交后就一直引起强烈争议，星期日（6月16日）晚上 10:30 左右，省议会以 73 对 35 票通过。

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该立法禁止公职人员，包括公立学校的校长、教师、政府的律师、法官、检察官和警察在工作时佩戴宗教标志，例如头巾 hijab, kippa 。

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加拿大广播公司报道说，省议会在进行了附加 12 小时的讨论后进行了强制投票。

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监督和执法措施

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魁省政府还在该法案中增加了一些修正条例，包括法律实施的监督和执行。

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魁省移民部长 Simon Jolin-Barrette 和魁北克省长 François Legault 表示，根据民意调查，大多数魁北克人支持禁止公职人员在工作的时候佩戴宗教标志。

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省移民部长 Simon Jolin-Barrette 在星期日晚上的投票前不久表示：

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我想说，魁北克人的声音终于被听到了，政府终于有勇气采取行动。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这是在加拿大，在魁北克省第一次设立保护世俗主义的法律，以确保我们是一个世俗社会，我们做的非常重要。

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反对党反对

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魁北克省两个最大的反对党 – 魁省自由党和魁北克团结党，大力反对 21号法案，称这违背了人的基本权利。

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省自由党的议员 Hélène David 说：[国家] 世俗主义绝不意味着禁止宗教象征。

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她在周日晚议会投票前说，移民部长做出了错误的选择。这是错误的，这是非常不公正的。该法案将阻止有资格的女性和男性就业。

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魁北克团结党也提出质疑，该党议员说有其他民意调查显示，如果问题的措辞不同，支持 21号法案的魁北克人则有所减少。

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面临挑战

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加拿大广播公司报道说，魁北克省的 21号法案 （Bill 21）通过还不到 24 小时，已经面临着法庭挑战。

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加拿大全国穆斯林委员会 （The National Council of Canadian Muslims）和加拿大公民自由协会 （Canadian Civil Liberties Association ）星期一 （6月17日）向​​魁北克省高级法院提起诉讼，要求法院发布禁令，宣布此法律无效。

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加拿大全国穆斯林委员会的行政主任 Mustafa Farooq 星期一下午在法院外的台阶上告诉新闻媒体，对加拿大和魁北克来说，今天是一个黑暗的日子。简单一句话，昨天晚上魁北克省政府把宗教歧视合法化了。

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（CBC）

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