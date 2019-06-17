（CP/Jonathan Hayward）

安全第一：加拿大政府公布关于大麻食品合法化的规定

作者 吴薇 |
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2019年6月17日（星期一） 15:42
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在经过两个月的公开咨询后，加拿大联邦卫生部上星期公布了关于大麻食品、提纯大麻和局部外用大麻制剂的规定。生产厂家自7月15日起可以向卫生部提出申请，自10月17日起提交产品报告，两个月后产品可上市。也就是说，加拿大人最早将在今年12月中旬可以从合法经营的商店买到含大麻的糖果、巧克力、饼干等食品以及用于消炎止痛或护肤的外敷用油膏。

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卫生部的规定主要涉及安全，尤其是如何防止儿童误食。加拿大边境安全部长布莱尔（Bill Blair）说，制定严格的规定防止儿童接触大麻产品非常重要，包括不得使用对儿童有吸引力的颜色、包装和形状。

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加拿大卫生部官员警告说，把大麻糖果做成这种形状的生产商将面临5年有期徒刑和1百万加元的罚款。( FRISO GENTSCH/AFP/Getty Images)

加拿大卫生部官员在新闻发布会上说，他们将从滋味、气味、颜色、形状和品牌设计等方面评估厂家建议的产品是否对儿童具有诱惑力。大麻食品的包装也必须足够坚牢，或者有类似于药瓶的安全设计，以防被儿童打开。

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每个包装袋/盒内的产品所含四氢大麻酚（THC）不得超过10毫克

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无论包装大小和内装几份，每个包装盒或包装袋里的食品所含的四氢大麻酚不能超过10毫克。大麻的兴奋作用主要来自于这种精神活性物质。大麻法规评论人士伊斯雷尔（Sol Israel）在接受CBC采访时介绍说，由于吸收方式不同，吃大麻食品比吸大麻更容易过量，尤其是对于没有经验的人来说。

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加拿大边境安全部长布莱尔 （CP/Sean Kilpatrick）

他说，吸大麻的时候，四氢大麻酚通过肺部直接进入血液，发生作用很快。但是如果是吃大麻食品，四氢大麻酚通过消化道进入肝脏，根据各人的新陈代谢速度，需要半小时到两个小时才会起作用。因此没经验的人不会马上发现过量。

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去年年初，多伦多警方突击搜查一家出售黑市大麻食品的药店时，一个警察偷偷把一块大麻巧克力装进口袋里。下午休息的时候，他和搭档分享了这块巧克力。两人不久后出现了剧烈的反应，不得不叫救护车。他因此丢了工作，并受到刑事起诉。

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伊斯雷尔说，不论制定多么严格的法规，政府保护你不受你自己伤害的能力说到底还是有限的。他预言说，大麻食品合法化以后，我们肯定会听到有人摄入四氢大麻酚过量的新闻。

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既然这么危险，为什么政府要把大麻合法化延伸到食品？

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伊斯梅尔解释说，加拿大政府让大麻合法化的目标之一是打击黑市，提供安全的、质量受到监督的大麻产品。 现在黑市大麻食品实际上到处都是，很容易买到。如果政府想要打击黑市，它必须向消费者提供合法的同类产品。

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新民主党的健康评论员戴维斯（Don Davies）批评自由党政府在大麻食品合法化的问题上拖拖拉拉，让非法产品充斥市场。他认为，无论从政策层面还是从健康层面和商业角度，都没有理由裹足不前。

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但是卫生部官员说，厂家在获得生产许可之前需要时间来设计产品。实际上，第一批上市的产品选择有限，今后会逐步增加品种。

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保守党健康评论员格莱杜（Marilyn Gladu）说，在美国曾发生过儿童因误食大麻食品被送进医院的事。她要求联邦政府在大麻食品合法化之前进行大规模的知识普及和宣传活动，以便让人们充分了解让大麻食品远离孩子的重要性。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris, Front Burner Radio-Canada, Louis Blouin）

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