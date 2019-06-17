联合国：2050年全球人口将达到97亿

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联合国星期一（6月17日）公布的一份报告说，到2050年，世界人口将从现在的77亿增加到97亿，到2100年增加到110亿。另外，报告也证实了人均寿命延长和出生率降低所导致的世界人口老龄化。这份报告由联合国经济与社会事务部撰写。

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另一方面，自2010年以来，由于出生率降低，全世界有27个国家的人口减少了至少1%。联合国预测说，中国人口从2019年到2050年将减少3140万，即将近2.2%。

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而全球人口增长的一半将来自印度、尼日利亚、巴基斯坦、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、印尼、埃及和美国。

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在德国、意大利、日本、白俄罗斯、爱沙尼亚、匈牙利、俄罗斯，塞尔维亚和乌克兰等国家，移民的到来将在一定程度上弥补出生率的下降。

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1990年，全球平均出生率是每个女性生3.2个孩子。2019年，这个比例下降到2.5，根据联合国报告的预测，2050年将下降到2.2，接近保障人口平衡所必须的2.1。

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(RCI avec AFP, Radio-Canada)

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