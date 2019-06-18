加拿大人嘴说要环保却不愿为此多交税

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然加拿大人支持解决地球变暖问题的巴黎协议、支持减少温室气体排放量的呼声越来越高，但加拿大广播公司赞助的最新民意测验显示，加拿大人并不愿意为解决地球变暖而掏腰包多付税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民意调查

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大广播公司付费请Public Square Research and Maru/Blue 公司进行的系列民意调查的第一个民调分析结果，虽然差不多三分之二的加拿大人说他们认为解决地球表面升温的问题是最紧迫的问题之一，但只有一半接受调查的加拿大人说他们愿意每年多交超过一百块加元的税用来解决气候变暖问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一年不超过一百加元，一个月连9块钱都不到，还不够每个月支付Netflix电视月费的钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上述民意测验进行的时间是5月31日到6月10日，有4500位加拿大人参加对话询问，这4500名参加调查的加拿大人是从Maru/Blue民调公司掌握的愿意回答问题人士的名单上选出的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最关心两个问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据对上述加拿大人民意调查结果的分析，在2019年大选年加拿大人最关心的两个问题是生活费用的不断上涨（32%）和气候变化问题（19%）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有38%的加拿大人说解决地球升温关系到人类的生死存亡问题、另有25%的加拿大人认为地球表面温度上升应该是要解决的首要问题；两者加起来是63%，也就是差不多三分之二的加拿大人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在回答加拿大是否对解决地球变暖问题作出了应有贡献的问题时，有65%的加拿大人做出了否定的回答。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

说的多

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有25%的加拿大人表示愿意为解决地球变暖问题而大幅度改变自己的生活方式，另有50%的加拿大人说他们愿意做出某种程度生活方式的改变以减少温室气体排放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但在回答他们具体会怎么做以帮助解决地球变暖问题时，被提到最多的是购买本地出产的产品（75%），其次是降低室内设定的取暖温度（66%），第三是减少购物消费（55%），第四是减少开车（47%），第五是多乘坐公交车或骑自行车（37%）；这些基本上是能为消费者省钱的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

做的少

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在那些说自己愿意改变生活方式以降低温室气体排放的加拿大人中，每5个人中只有不到一个人说他们会购买电动汽车（20%）、换到小点的房子居住（19%）、或放弃吃肉（17%）；这些是要多花钱或降低自己生活舒适度的选择。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

恐怕最能说明加拿大人对待地球变暖问题实际态度的问题是，他们为减少加拿大的温室气体排放量而每年愿意向政府多交多少税。有32%的加拿大说他们不愿意为减排而多交税，另有17%的加拿大说他们每年愿意多交的税不超过1百加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不愿多交税

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

分析家们认为，上述调查结果显示虽然加拿大人很担心地球变暖会带来的问题，但并没有准备好为解决这个问题从腰包里掏出更多的钱、或者是大幅度改变自己的生活方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们指出，加拿大要实现其承诺的巴黎协议规定的温室气体减排目标，需要做出更大力度的努力才行。比如，即便百分之百在加拿大销售的新车都是电动汽车，加拿大仍然实现不了其减排目标。而对加拿大温室气体排放大户石油和天然气行业采取加强管制和严格排放标准的措施却能够帮助加拿大实现巴黎气候协定的减排目标，因为石油和天然气行业占加拿大温室气体排放量的25%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但问题是严格限定加拿大石油和天然气行业的温室气体排放标准会带来燃料产品明显涨价的结果，会让加拿大人的钱包明显缩水。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这又回到了加拿大人最担心的生活费用上涨的问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with Éric Grenier · CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada