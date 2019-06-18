周一多伦多欢庆大游行发生枪击4人受伤

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星期一在加拿大最大城市多伦多庆祝猛龙队获得北美职业篮球俱乐部决赛冠军的狂欢大游行接近尾声之际发生枪击事件，有四人受伤。当时加拿大总理特鲁多、安大略省长福特、多伦多市长John Tory、猛龙队球员等要人、名人正在台上参加庆祝活动。

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枪击发生在下午3点45分，地点在多伦多市政府附近Bay和Albert街交汇处。多伦多警方在枪击发生后很短的时间内就逮捕了三名枪击嫌疑人并找到了两支枪械。

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Matt Devlin是多伦多猛龙篮球队的专职广播解说员，他在主持星期一庆典时听到枪声后临危不乱，镇静地告诉聚集在市政府广场上的民众说发生了紧急情况，但这是一个爱和欢庆的聚会、大家要一起顺利渡过。

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警方表示，在大量民众聚集的场合发生突发事件时人群慌乱引发的拥挤踩踏往往会造成很大的伤亡；这次多伦多庆祝猛龙队夺冠集会期间发生枪击却没有引发人群混乱，庆祝台上的司仪Matt Devlin功不可没。

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多伦多市长John Tory表示，虽然庆祝大游行期间发生枪击事件令人遗憾，但不能让这节外生枝的事情干扰了多伦多人倾城欢庆的喜悦。

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