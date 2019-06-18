加拿大联邦政府拨款 $5000万应对老年痴呆症

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加拿大联邦政府本周一（6月17日）发布了一项关于老年痴呆症的国家策略，宣布拨款 5千万加元，用于预防此病、支持护理人员和寻找治疗方法。

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根据联邦统计数据，加拿大有超 过419,000 名老人被诊断出患有某种形式的痴呆症，他们平均每周需要 26 小时的帮助，这些帮助主要由亲戚和朋友承担。

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数据显示，患上痴呆症的人大多数是女性，而定期照顾这些人的人也大多是女性。

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加拿大卫生部长 Ginette Petitpas Taylor 在一份声明中说，新公布的全国策略的重点是预防，如果加拿大人多运动、注重健康饮食、不吸烟，就能避免中风等能导致痴呆症的病因。

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联邦政府还希望对那些担负起照顾、护理痴呆症患者的患者家人提供更多的协助。

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（CBC）

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