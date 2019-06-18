加拿大现在有超过50万个职位空缺

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今年第一季度，加拿大的职位空缺数量继续增加，第一季度全国总共有大约 506,000 个空缺职位，数量比 2018 年第一季度增长 9.6%。

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加通社报道说，根据加拿大统计局星期二 （6月18日）公布的数据，有 6 个省和1个地区的空缺职位数量都在增加，包括魁北克省、安大略省、不列颠哥伦比亚省、新不伦瑞克省、爱德华王子岛省、纽芬兰和拉布拉多省，以及努纳武特地区。

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总的来说，在加拿大最主要的 10 大经济领域中，7 个领域出现职位空缺增加，另外，五分之四的空缺职位属于长期固定的工作。

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魁北克省为全国缺人“冠军”

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魁北克省是加拿大劳动力短缺最严重的省份。

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加拿大统计局发现，今年第一季度魁省的职位空缺数量比 2018 年第一季度暴增了 23%。

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在新出来的空缺职位中，接近一半在医疗保健领域、社会援助部门、制造业、旅馆业和食品服务业。

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根据加拿大联邦独立企业联合会（la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante，FCEI）出版的一项研究，魁北克省也是私营领域职位空缺最严重的省份，私企有 12万个职位找不到人。

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大西洋沿岸三个省份缺人

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在大西洋沿岸的 4 个省份中，3 个省份 – 新不伦瑞克省、爱德华王子岛省、纽芬兰和拉布拉多省都各自创造了空缺职位增加的记录。

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另一个省 – 新斯科舍省的职位空缺数量没有出现明显变化。

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小企业最脆弱

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FCEI 的全国研究高级主管 Simon Gaudreault 表示，小企业最容易受到伤害，本来人手就不多，一旦有员工离开，企业主就会陷入困境。

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他写道，如果是一个拥有 5 名或更少员工的微型企业，哪怕有一名员工离职，都会对公司的业务产生巨大影响。

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Simon Gaudreault 同时指出，由于缺乏人力，一些公司在用改善工作环境、提高工资的办法争取留住员工。

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他说，在有职位空缺的公司，雇主的加薪幅度往往超过 2%，而那些没有职位空缺的公司，加薪的幅度通常最多不超过 1.3%。

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公司业务受影响

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Pierre Dolbec 是魁北克省工业园公司（ la Corporation des parcs industriels du Québec.）的老板，他说，缺人的问题越来越严重。

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他说，由于缺乏员工，有些公司不得不关门，有些公司减少生产，有些公司不得不拒绝订单，在服务业，缺人手导致服务的质量下降。

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他接着表示，可以说，现在只要有人来申请工作，公司企业基本上谁都接受。

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加拿大联邦独立企业联合会呼吁各个公司企业要加强对现有员工的培训，更多地招聘移民，增加并留住老年员工。

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(Pascal Poinlane, Radio Canada)

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