一名加拿大公民因参与自杀炸弹袭击在美国被判26年有期徒刑

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伊萨被捕时住在埃德蒙顿（CP/HO – U.S. Attorney’s Office）

一个名叫伊萨（Faruq Khalil Muhammad ‘Isa）的埃德蒙顿市男子星期二（6月18日）在美国被判处26年有期徒刑，罪名是为2009年发生在伊拉克的一起自杀炸弹袭击提供了帮助。5名美国军人在这次袭击中丧生。此前伊萨与检控方达成了控辩协议，即以不对被指控罪名进行抗辩来换取检控方取消或减轻某些指控。他承认自己给袭击者寄钱并提供支持。

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几名军人遗孀要求法院判处他终身监禁。但主审法官认为，相比其他同案被告，伊萨在这次袭击的策划中起到的作用有限，够不上判处终身监禁的标准。

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伊萨出生在伊拉克，1993年作为难民去到多伦多，1997年获得加拿大国籍，后迁到埃德蒙顿，2011年在那里被捕。他花了四年打官司对抗引渡，直到2015年才被引渡到美国。

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（RCI with AP， CBC News）

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