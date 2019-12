¡Hecho en Canadá!

CF-105 AVRO ARROW

20 de febrero de 1959 – Ese día, el Primer Ministro John Diefenbaker canceló el proyecto de aviación más ambicioso de Canadá: el CF-105 Avro Arrow.

Después del anuncio, el CEO de Avro Canadá, Crawford Gordon, ordenó el despido inmediato de los 14.000 empleados que trabajan en la planta de ensamblaje de Arrow y en la planta de Orenda.

Entre ellos, varios ingenieros han ido a trabajar a los Estados Unidos o al Reino Unido, participaron posteriormente en el programa espacial estadounidense o en el diseño del jet Concorde.

Para muchos historiadores, el abrupto final del programa Avro Arrow marca un punto de inflexión en el espíritu colectivo canadiense. De ser una nación que podía hacer realidad sus sueños, Canadá se convirtió para algunos en una nación que ya no podría avanzar.

La historia del Arrow todavía se menciona a veces cuando un gran proyecto falla o cuando una empresa líder está a punto de ser comprada por intereses extranjeros.

Marc-André Valiquette, autor de «La destrucción de un sueño, la tragedia de Avrow Canada y el CF 105 Arrow», el fracaso de esta empresa tuvo muchas aristas:

«La tragedia de Arrow es el resultado de una serie de hechos: una alta dirección arrogante en la compañía Avro, la Fuerza Aérea que no sabía lo que quería, un gobierno que no tenía coraje y un Ministro de Defensa que no tenía experiencia. Lo que estoy diciendo es que Avro debería haber terminado los 32 aviones que estaban en la línea de montaje y haberlos hecho volar… ¡Eran aficionados! Este proyecto fracasó debido al amateurismo de las personas que tomaron las decisiones. »

Las cinco aeronaves terminadas y las que se encontraban en la línea de montaje fueron todas desguazadas, bajo la dirección del personal de la Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF). La industria aeroespacial canadiense tardó treinta años en recuperarse.