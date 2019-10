Bianca Andreescu puede ganar mayor premio en efectivo en la historia del tenis

¿Puede Bianca Andreescualcanzar el número 1?

No. De hecho, es muy poco probable que alguien atrape a Barty. El sistema de clasificación es complicado, pero parece que Barty podría perder dos de sus tres partidos de la primera ronda y aun así tener suficientes puntos para detener a la No. 2 Pliskova y la No. 3 Osaka.

Pero Bianca todavía puede ser la campeona del pueblo, por así decirlo.

La mayoría de los fanáticos la consideran la mejor jugadora real del mundo en este momento si gana este torneo. En ese caso, habrá ganado los dos torneos más grandes de los últimos dos meses (este y el Abierto de EE. UU.) Más otros dos títulos de alto nivel antes de eso: la Copa Rogers a principios de agosto y Indian Wells en marzo.