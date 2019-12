Phishing: las estafas con los envíos postales son furor en las fiestas

El término Phishing («Pesca» para lograr la Suplantación de identidad) viene sonando hace ya un par de años como una de los métodos que utilizan los ciberdelincuentes para obtener información de los usuarios, puntualmente datos bancarios, para poder robar a los internautas. Si bien las llamadas telefónicas y los mensajes SMS están creciendo mucho este último tiempo en Canadá, el “Phishing” se ha vuelto uno de los métodos preferidos. Con el transcurso del tiempo, las compras en línea se multiplican y las tentativas de “suplantación de identidad” y el fraude aumentan proporcionalmente.

Una de las últimas técnicas utilizadas por los estafadores es justamente usar la información de sus compras en línea para atraer a los compradores hacia sitios fraudulentos mediante la utilización de mensajes personalizados alertando sobre un “paquete que está en camino”. El mensaje contiene información sobre un envío con el nombre del comprador, pidiendo hacer clic en un enlace que lo lleva a una página ficticia y allí se solicita entrar datos bancarios y el pago de cargos aduaneros o impuestos adicionales en cifras minúsculas; en realidad, el monto del dinero extra pagado no es lo importante, lo delicado es toda la información está siendo robada con el casi total consentimiento del cliente que llenó el formulario a conciencia y que después será utilizada para otras compras.. Los expertos explican que los estafadores están jugando con la ansiedad de los compradores de no recibir sus compras a tiempo antes de las fiestas. Según un artículo de la revista BFMTV.com, este accionar ha empujado a ciertas empresa a emitir en sus cuentas oficiales, alertas de seguridad dejando claro que en ningún caso es necesario ingresar datos a partir de un formulario que haya sido enviado por correo o por mensaje de texto después de concretada la compra.

Consumo en línea en Canadá Un sondeo realizado por Ipsos en el 2017 reflejaba que 7 de cada 10 consumidores canadienses realizan compras en línea, y que uno de cada 10 realiza todas o casi todas sus compras utilizando internet. Estas cifras indican que la compra en línea ya es una práctica común en la sociedad canadiense y según las autoridades, en época de fiestas y de días especiales de compras como el “Viernes Negro” el “Ciberlunes” y el “Boxing Day” las posibilidades de fraude aumentan considerablemente. Si bien ha aumentado sensiblemente en este último tiempo y a mutado gracias al enorme flujo de envíos a domicilio, el “Phishing” no es el único método que utilizan los estafadores y ladrones cibernéticos.

Aquí le presentamos una lista de las estafas y robos más comunes perpetrados gracias a Internet:

El falso antivirus

Hay que tener mucho cuidado con las alertas que prometen acabar con un virus o un malware que en realidad no existe. Usted está persiguiendo un regalo que no encuentra por ningún lado. Finalmente lo ve y hace clic sobre la oferta pero aparece un mensaje que parpadea diciendo que su equipo tiene un virus… y que no hay nada de qué preocuparse, que sólo tiene que instalar un antivirus gratuito haciendo clic en esa pestaña. Atención… no descargar nada desde esos mensajes aunque las imágenes y los textos parezcan originales. Posible solución, si no lo tiene, instale un antivirus de confianza.

Falsa actualización.

En tiempo de fiestas, todos enviamos y recibimos por correo electrónico enlaces a chistes, mensajes e imágenes con deseos navideños, videos, fotos y vínculos en las redes sociales, entre otras tantas cosas. Ud. Hace clic en alguno de estos links y llega a una página donde le dice que su versión flash no está actualizada por lo que no puede ver el video que viene de recibir. Y justamente esa es la puerta de entrada hacia un malware que puede ser reenviado automáticamente a toda su lista de contactos, que probablemente cometan el mismo error que Ud. En estos últimos meses los populares “ransomware”, virus de extorsión que impide que entremos en nuestros archivos y nos pide un pago para recuperar el acceso, era instalado a partir de falsas actualizaciones de versiones populares de programas utilizados en cualquier computadora.

Estafa de catástrofes y eventos mundiales

Los acontecimientos naturales y los desastres en todo el mundo son uno de los temas preferidos de los estafadores. En este caso, trataran de aprovecharse y sacarle dinero apelando a las catástrofes recientes, sin preocuparse por lo triste del evento. No envíe dinero por estas causas a menos que compruebe que esta soportada por una entidad reconocida.

Descarga ilegal de programas pirateados

La descarga de programas pirateados es muy usual, especialmente para los tiempos festivos. Habitualmente estos programas son muy costosos y en internet aparecen ofertas irresistibles que en realidad son programas adulterados que seguramente instalarán algún tipo de virus o de programas fantasma para poder robar información de su computador. Desde ya, la descarga de programas “crackeados” es un delito, y muy probablemente, harán mucho daño a su ordenador. Compre siempre en sitios de confianza.

Virus que pasan inadvertidos

Existen casos de programas para ordenadores que no es necesario instalarlos para que infecten nuestro equipo. Siempre hay formas para que el Malware pueda ser redirigido a su computadora, simplemente luego de haber visitado una página Web. Trate de no frecuentar páginas desconocidas. Es difícil, pero es un método para mantener nuestro computador seguro. Hay que mantener siempre el navegador y el antivirus actualizado.

Exploración Wi-Fi

Hay que tener mucho cuidado con las redes inalámbricas públicas. Pueden robar información importante de su teléfono inteligente. Hay que recordar que los dispositivos guardan indefectiblemente un registro de las conexiones y puede revelar la información de nuestras conexiones anteriores que podría ser usada en su contra.

Redes Wi-Fi gratuitas.

Hay algunas redes inalámbricas que pretenden ser auténticas y gratuitas y que pueden acceder a la información guardada como por ejemplo números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias mientras usted navega en internet. Trate de utilizar redes confiables.

Una combinación de las dos estafas anteriores

Redes gratuitas que se conectan automáticamente a su dispositivo y que mientras dura la conexión, y aunque Ud. crea no estar conectado, logran recopilar información sensible que puede ser usada en su contra.

Web insegura

Busque el símbolo de un candado en su navegador para comprobar que tiene una conexión segura. Algunas veces, intencionalmente o no, algunos dispositivos solicitan datos de su tarjeta de crédito así como los datos personales valiosos sin ofrecer una conexión segura.

El hombre del medio

Un ataque de MITN (por su sigla en inglés) puede vigilar todo lo que usted está haciendo en su computadora, movimientos del ratón, programas utilizados entre otros. Procurar no instalar nada en su navegador es la mejor manera de asegurarse de que usted no tiene este tipo de “add’ons” instalados.

La llamada telefónica

No entable conversación con ninguna persona que llama de parte de una empresa de software, aunque parezca relevante, útil o personal. Si Ud. tiene un problema con algún elemento instalado en su computadora es usted quien llamara. De ninguna manera dar datos personales o de su computador personal pues de esa manera, pueden entrar en su intimidad y robarle información preciosa.

Fuentes: GRC, BFMTV, Ipsos, agencias