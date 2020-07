Canadá: retraso hasta nuevo aviso del lanzamiento de app de rastreo federal

El jueves 18 de junio, en su conferencia de prensa diaria (desde el comienzo de la pandemia), el primer ministro Justin Trudeau dio a conocer públicamente el lanzamiento a principio del mes de julio, de una aplicación de rastreo federal para ayudar a detener el contagio de Covid-19. Radio-Canadá informó ayer, miércoles 1 de julio, que el lanzamiento de dicha app se ha visto retrasado hasta nuevo aviso, aunque no se dieron a conocer los motivos de esta demora.

Esta aplicación, que llevará el nombre “Alerta COVID”, iba a ser lanzada progresivamente en el territorio canadiense, comenzando por la provincia de Ontario y luego, gradualmente, al resto del país. Sin embargo, desde la oficina de prensa de la actual Ministra de Salud de la provincia de Ontario, se confirmó sin dar ningún tipo de detalles, que la aplicación aún no está lista, y no será lanzada como estaba previsto. Alexandra Hilkene, portavoz y asesora de Comunicaciones Ministerio de Salud, declaró que “seguimos trabajando con nuestros socios federales para lanzar “Alerta COVID” y aunque esperamos que sea lanzada dentro de poco, lo cierto es que no estará disponible hoy”.

La aplicación está siendo desarrollada por el Servicio Digital Canadiense, en colaboración con Shopify, BlackBerry, y el gobierno de Ontario. Es por este motivo que los primeros pasos de esta app de rastreo de casos de Covid-19 sería lanzada en primicia en la dicha provincia.

A principios del mes de mayo de 2020, la provincia de Alberta anunciaba públicamente el lanzamiento de una aplicación pionera para teléfonos inteligentes de uso voluntario en Canadá, para el rastreo y seguimiento de personas enfermas de coronavirus y sus contactos. Esta aplicación tenía características similares a las de Corea del Sur, Singapur y Australia, países que lograron reducir la propagación del virus. Hacia fines de junio del 2020 ABTraceTogether (la app de Alberta) había sido descargada solo por aproximadamente un 5% de la población lo que dificulta el buen funcionamiento de dicha estrategia. Las autoridades de Alberta seguían pidiendo a sus ciudadanos que descargaran la aplicación pues mientras más cantidad de gente tiene la app instalada en sus teléfonos, más efectiva es en el rastreo de casos.

Algunos especialistas indican que si bien la distanciación social, el lavado de manos y el uso de máscaras son escenciales, podrían ser muchísimo más eficientes con la ayuda de una aplicación, instalada por al menos un 70% de la población.

En diversos países ya se están utilizando este tipo de aplicaciones, que varían entre las que sólo avisan si el usuario ha estado cerca de una persona que estuvo en contacto con un enfermo de Covid-19, hasta las más completas en las que se puede hacer rastreo en tiempo real y hasta un pedido directamente vía la app para pasar un test. Algunas funcionan con conexión bluetooth y otras, con el sistema de posicionamiento habilitado por Google y Apple, pero el problema en los lugares donde no ha funcionado sigue siendo el mismo; la poca aceptación por parte de los usuarios que es en definitiva, la clave para su éxito.

Como en numerosos países, la aplicación canadiense, que no se sabe en realidad cuándo verá la luz, es de descarga opcional. Los especialistas insisten que mientras más gente la tenga instalada, mejor, aunque siempre hay dudas con respecto a la confidencialidad de los datos. En el caso de la aplicación canadiense, el Primer Ministro Trudeau aseguró que el Comisionado de Privacidad había participado en su elaboración y que la información personal recopilada de los usuarios no sería compartida. Esta app federal canadiense sin fecha precisa de lanzamiento, utilizará la tecnología Bluetooth para lograr la detección de dispositivos móviles cercanos, y de esta manera, compartirá códigos de forma anónima.

Fuentes: Con informaciones de Radio-Canada