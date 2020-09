Opositores al uso de la mascarilla protestan en Ottawa

Desafiando las normas de salud pública de llevar mascarillas en áreas públicas, evitar las grandes reuniones y practicar el distanciamiento físico, cientos de manifestantes se congregaron frente al Parlamento en Ottawa el pasado sábado para protestar contra las medidas de seguridad establecidas para evitar el contagio con el virus de la pandemia.

Pese a las evidencias científicas a favor de las medidas de protección de la población, los manifestantes se quejan de que esas normas sanitarias “infringen sus derechos personales”.

El grupo detrás de la manifestación forma parte de un movimiento más amplio de personas en todo el mundo que expresan su frustración al verse obligados a respetar las medidas destinadas a frenar la propagación del Covid-19.

Esa manifestación fue una de las varias concentraciones que se llevaron a cabo en varios países el sábado. En Berlín, 38.000 personas protestaron por las restricciones de seguridad pública en un evento que fue disuelto por la policía después de que los manifestantes no mantuvieran su distancia y llevaran máscaras como se les había ordenado.

La Deutsche Welle describe que en esa manifestación “algunos llevaban banderas de color negro, blanco y rojo, los colores del Imperio Alemán… había miembros de agrupaciones neonazis, de extrema derecha, del movimiento identitario y del de los ‘Ciudadanos del Reich’”.

En otros lugares de Europa, unas 200 manifestaron en París su rechazo al uso de máscaras, mientras que miles de manifestantes se reunieron en la plaza Trafalgar Square de Londres calificando el coronavirus de “engaño” y exigiendo el fin de las restricciones.

El grupo detrás de la protesta en la capital de Canadá se llama a sí mismo un movimiento «sin líderes», que no toma partido político, y dice que lo que más le preocupa es ser obligado a cumplir con las medidas.

«No somos en absoluto anti-máscara, somos pro-libertad», dijo Kelly Anne Wolfe, la directora ejecutiva de The Line Canada, un grupo que organizó la protesta.

«Si quieres usar una máscara o un tutú, no tenemos nada que decir al respecto. Es tu derecho. Pero no tienes derecho a ponerme una en la cara o en la cara de mis hijos. Es tan simple como eso».

Kelly Anne Wolfe, manifestante contra las medidas de protección frente a la pandemia.

El Servicio de Protección del Parlamento, ente responsable de la seguridad en la Colina del Parlamento en Ottawa, no ha emitido una estimación del número de participantes en la manifestación del sábado.

Las autoridades de salud pública en Canadá y el mundo han recomendado o exigido con insistencia el uso de mascarillas para protegerse contra los riesgos de contagio y transmisión del virus, especialmente en los casos en que una persona es asintomática o que no sabe si ha sido infectada.

El Departamento de Salud Pública de Canadá recomienda el uso de mascarillas caseras de tela o no médica cuando no es posible mantener el distanciamiento físico, mientras que muchas jurisdicciones en todo el país también han establecido como norma el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos interiores.

«Se ha demostrado que [el uso de mascarillas] es una medida de salud pública muy eficaz. Sabemos por ejemplo que pueden reducir la transmisión y la propagación de las gotas en más de seis veces.»

Craig Jenne, investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alberta.

Jenne dijo que cuando se trata de considerar el principio de libertad personal, el contexto es importante. Aunque algunos individuos no pueden usar máscaras debido a condiciones de salud preexistentes, aquellos que sí pueden están ayudando a detener la propagación, añadió.

«Usar una mascarilla no es un gran pedido y no es un proceso arduo el proteger literalmente la vida de las personas en la comunidad. Si podemos hacer nuestra parte para mantener bajo el número de contagio virales, podemos proteger vidas. Así que realmente es sólo un esfuerzo comunitario general».

Craig Jenne, investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alberta.

El grupo responsable de la manifestación del sábado en Ottawa se movilizó mediante Facebook Los organizadores dijeron que esperaban la participación de unas 200.000 personas. Sin embargo, sólo acudió un número pequeño de manifestantes, pero los expertos dicen que estas creencias han encontrado una nueva vida en las redes sociales.

«He notado un aumento en el nivel de desinformación que circula en los medios sociales desde el comienzo de la pandemia».

Aengus Bridgman, investigador del Observatorio del Ecosistema de Medios con sede en Montreal.

Si bien los medios de comunicación social proporcionan una plataforma para que los ciudadanos ejerzan las libertades fundamentales y participen en el proceso democrático, Bridgman dijo que esas actividades deben ser sopesadas ante el intercambio de información perjudicial.

«Hay preocupación cuando tenemos plataformas en medios sociales que están, por negligencia, permitiendo la propagación de informaciones erróneas que llevan a un aumento de las tasas de infección, a un aumento de las muertes y a un aumento de la duración de la pandemia».

Aengus Bridgman, investigador del Observatorio del Ecosistema de Medios con sede en Montreal.

A principios de esta semana, la Directora de Salud Pública de Canadá, la doctora Theresa Tam, reconoció que las redes sociales en internet también estaban contribuyendo a la desconfianza en torno a la vacuna contra el Covid-19.

«Me preocupa esta primera pandemia en la era del internet y los medios sociales. Es un área de trabajo importante porque tenemos una sobrecarga de información que hace que muchos canadienses no puedan resolver cuál es la información creíble y cuál no. Estoy observando el trabajo de diferentes socios, diferentes departamentos gubernamentales que se reúnen para ver cómo podemos abordar mejor algunos de los mitos y la desinformación que hay en las redes sociales. Esto es un desafío enorme».

Theresa Tam, directora de Salud Pública de Canadá.

A medida que van aumentando las jurisdicciones en Canadá que hacen obligatorio el uso de mascarillas para contener los riesgos de contagio con el Covid-19, algunos grupos que se oponen a esta medida están uniéndose con grupos opuestos a las vacunas, adoptando sus técnicas para difundir falsa información y amplificar su mensaje.

Las similitudes entre los movimientos organizados contra el uso de las mascarillas y contra las vacunas son sorprendentes, dijo Maya Goldenberg, profesora asociada de filosofía en la Universidad de Guelph especializada en el tema de la oposición a las vacunas.

Al menos un grupo anti-mascarilla, Hugs Over Masks, Abrazos en lugar de mascarillas, se asoció activamente con Vaccine Choice Canada, una de las organizaciones antivacunas más prominentes del país.

Vladislav Sobolev, el fundador del grupo antimáscara, elogió repetidamente al grupo anti-vacunación en los medios de comunicación social y durante las protestas.

Sobolev también dijo al difusor público CBC que la estadounidense que se opone a la vacunación, Sherri Tenpenny, una osteópata que escribió Saying No To Vaccines (Decir no a las vacunas), está proporcionando por internet entrenamiento de liderazgo a su grupo.

Fuentes: CBC / R. Patel / D. Thurton / N. Ireland / Canadian Press / RCI