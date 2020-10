La pandemia impulsó la compra de productos locales en Canadá

En todo el país, los gobiernos provinciales, las organizaciones comunitarias, las instituciones financieras y las empresas minoristas están haciendo hincapié en la importancia de consumir productos de fabricación local, en particular desde el comienzo de la pandemia.

Desde la campaña Soutenons l’achat local (Apoyemos las compras locales) lanzada por el Royal Bank of Canada en asociación con el Retail Council of Canada, hasta programas provinciales como Le Panier bleu de Quebec y Buy Local, Safe and Confident! de Ontario, todos promueven los beneficios de apoyar la economía local. Esto parece estar dando sus frutos.

En el caso de la provincia occidental de Columbia Británica, un nuevo estudio muestra que el 85% de sus residentes son más conscientes de la importancia de comprar alimentos de origen local como resultado de la pandemia.

Además, según los resultados de la investigación de Oroweat Organic, es más probable que una de cada tres personas prefiera los alimentos de origen local, independientemente de los ingresos del hogar.

En lo que respecta a la sostenibilidad ambiental, las investigaciones realizadas para Oroweat Organic confirman que el 75% de los residentes de Columbia Británica son más conscientes de la importancia de la alimentación sostenible y del impacto ambiental de sus elecciones alimentarias como resultado de la pandemia.

En Quebec, parece que la gente participa bien en las campañas de sensibilización lanzadas por el gobierno, como lo demuestran los resultados de una encuesta de la firma Léger:

Dos tercios (67%) dicen que han apoyado a los restaurantes haciendo al menos un pedido de entrega o de comida para llevar;

Más de un tercio (36%) ha hecho una compra en línea a un comerciante local;

El 33% dice que están comprando más comida local que antes de la crisis;

El 23% compró alcohol local;

El 18% dice que están consumiendo más «cultura de Quebec».

Los minoristas y las prioridades del gobierno canadiense

La ampliación del subsidio salarial de emergencia en el Canadá es de vital importancia para los minoristas. Entendemos que se requerirá un enfoque quirúrgico de apoyo a las empresas, adaptado región por región, a la forma en que las operaciones están estrictamente limitadas por las autoridades sanitarias y las normas provinciales. Los minoristas entienden la singularidad de la situación, y esperamos que algunos de los programas puestos en marcha la primavera pasada se transformen ahora en esfuerzos más enfocados.Consejo del Comercio Minorista del Canadá

Las menciones en el Discurso del Trono que afectan particularmente a los minoristas y las empresas son las siguientes. El gobierno afirmó que:

Mejorará el Programa de Disponibilidad de Crédito Comercial;

Introducirá otras medidas de apoyo a las industrias más afectadas, como la industria de los viajes y el turismo, la industria de la hostelería y las industrias culturales, como las artes escénicas;

Reforzará significativamente la Estrategia de Empleo y Aptitudes de los Jóvenes para proporcionar más experiencia laboral remunerada a los jóvenes canadienses el próximo año;

Dará prioridad a la eliminación de las barreras al libre comercio interprovincial;

Ampliará la Cuenta de Emergencia de Negocios Canadiense para ayudar a las empresas con sus gastos fijos.