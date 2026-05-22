La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 264: 22 de mayo de 2026

Canadá condena «el atroz abuso» cometido por Israel contra activistas canadienses

Diputados liberales expresan a Carney su preocupación por el retroceso medioambiental. El primer ministro Carney minimiza la decisión de EE. UU. de suspender una junta bilateral de defensa. La inflación aumenta en Canadá debido al alza del precio del petróleo. La minera canadiense Sherritt vendería una participación mayoritaria a la estadounidense Gillon Capital. Mujeres latino-canadienses que desafían la brecha de género en la IA. La literatura mexicana-canadiense se consolida con una nueva antología bilingüe.