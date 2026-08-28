La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 278: 28 de agosto de 2026

Recrudece la guerra comercial de Trump contra Canadá

Según Mark Carney, EE. UU. quería imponer límites a la soberanía canadiense. «Canadá reanudará las negociaciones cuando EE. UU. tenga la actitud correcta». Ottawa anuncia medidas de apoyo a los canadienses y promete aranceles contra EE. UU. Doug Ford, primer ministro de Ontario, califica a Trump de «dictador y rey de las bancarrotas». Del Orinoco al Athabasca: la pericia venezolana en Alberta. Negocios latinos-canadienses y la guerra comercial: incertidumbre y oportunidades.