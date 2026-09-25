La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 282: 25 de septiembre de 2026

Gobierno liberal proponen ley para acelerar proyectos y poner fin a conflictos laborales

La cumbre entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump muestra «la hipocresía comercial» de EE. UU., según expertos. El gobierno del primer ministro Mark Carney sufre una derrota legal en materia medioambiental. Convocan a elecciones anticipadas en la provincia de Columbia Británica. Columbia Británica demanda a la empresa de inteligencia artificial OpenAI por su rol en la matanza de Tumbler Ridge. Rinden homenaje a Osvaldo Núñez, primer diputado latino-canadiense en el Parlamento federal. Elecciones en la provincia de Quebec: el peso de las voces latinas en Verdun. Un estudio revela la precariedad en el acceso a la vivienda entre latinoamericanos en Toronto.