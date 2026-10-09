La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 284: 9 de octubre de 2026

Canadá establecerá un nuevo Consejo de IA, que incluirá al experto Yoshua Bengio

Los gobiernos de Saskatchewan y Alberta rechazan declaraciones de Elon Musk a favor del separatismo. Con el 28% de los votos, el Partido Quebequense gana las elecciones en la provincia de Quebec. La escritora canadiense Anne Carson recibe el Premio Nobel de Literatura. Documentos internos revelan preocupación en Ottawa sobre el referéndum en Alberta. Un 57,8% de la diáspora brasileña-canadiense votó a favor de Lula en la primera vuelta. Voces latinas frente al futuro político en la provincia de Quebec.