La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 285: 16 de octubre de 2026

Referéndum en Alberta: las campañas por la unión o la separación entran en la recta final

Estados Unidos vigila a Canadá, a la pesca de «señales de injerencia electoral». Un documento de trabajo esboza los términos de un acercamiento entre Canadá y la Unión Europea. Investigadores canadienses descubren cómo una empresa israelí facilita el espionaje. La prohibición de los plásticos de un solo uso será examinada por la Corte Suprema de Canadá. Latinos en Quebec: entre el aporte cultural y la brecha socioeconómica. El territorio que nos habita: el Festival LatinArte cumple 18 años en Montreal.