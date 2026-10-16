La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 285: 16 de octubre de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 16 de octubre de 2026 a las 21:08
Actualizado el martes 3 de noviembre de 2026 a las 10:34

Referéndum en Alberta: las campañas por la unión o la separación entran en la recta final

Estados Unidos vigila a Canadá, a la pesca de «señales de injerencia electoral». Un documento de trabajo esboza los términos de un acercamiento entre Canadá y la Unión Europea. Investigadores canadienses descubren cómo una empresa israelí facilita el espionaje. La prohibición de los plásticos de un solo uso será examinada por la Corte Suprema de Canadá. Latinos en Quebec: entre el aporte cultural y la brecha socioeconómica. El territorio que nos habita: el Festival LatinArte cumple 18 años en Montreal.

Categorías: Sin categoría
Etiquetas:

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

Más articulos

Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.
﻿
Racismo en Canadá: Testimonio del mal

Canadá en imágenes

El mundo en imágenes

Buscar por

Categoría

Autor