La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 286: 23 de octubre de 2026

El electorado en Alberta elige mediante referéndum seguir siendo parte de Canadá

El primer ministro Mark Carney rechaza acusaciones de interferencia canadiense en las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. Arrestan a 11 canadienses con el pretexto de «erradicar el fraude electoral» en Estados Unidos. Presentan una demanda en EE. UU. contra los aranceles impuestos por Trump en su guerra comercial contra Canadá. El primer ministro Mark Carney defiende hacer negocios con países que no comparten los valores de Canadá. Referendo en Alberta: las 10 preguntas, explicadas en español. Familia mexicana pide respuesta a recurso humanitario ante inminente orden de expulsión de Canadá. Sara Curruchich presenta su música maya kaqchikel al público canadiense.