La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 287: 30 de octubre de 2026

Canadá se convertirá en el primer miembro asociado de la UE, afirmó Mark Carney

El creciente apoyo de Trump a Rusia es un peligro existencial para Canadá. Donald Trump felicita a líder independentista que ganó las elecciones en la provincia de Quebec. En Canadá las muertes asociadas al humo de incendios forestales aumentan un 275%. La extrema derecha en Francia y Alemania: una sombra para la alianza Canadá-UE. «Hablemos de salud mental», pódcast científico en español desde Toronto. Embargo a Cuba y la postura de Canadá en la ONU.