La vie au temps de la COVID-19

Réouverture des bars et des restaurants à Mendoza, en Argentine

Des amis saluent avec leurs coudes alors qu'ils mangent dans un bar le 28 mai 2020 à Mendoza, en Argentine. Les bars, restaurants et cafés sont autorisés à rouvrir à Mendoza, car la province assouplit les mesures contre les coronavirus et cherche à relancer l'économie. Les protocoles de prévention comprennent la réservation préalable, la limitation du nombre de personnes par table et une capacité maximale de 50 %. (Photo par Alexis Lloret/Getty Images)